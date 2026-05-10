Bogotá ha dado inicio formal al desarrollo de un nuevo estadio de fútbol que sustituirá al emblemático Nemesio Camacho El Campín. Este ambicioso proyecto busca implementar una infraestructura de última generación, la cual se equipará con tecnología alemana, con el objetivo de establecer uno de los espacios deportivos y culturales más vanguardistas de América Latina. Asimismo, la obra es parte de un proyecto integral que ampliará la capacidad del recinto y transformará la región en un destacado centro de entretenimiento, cultura y deporte. Se prevé que la construcción proporcione miles de empleos directos e indirectos, además de fomentar la reactivación económica del sector. El Distrito ha confirmado el inicio del proyecto para construir un estadio completamente nuevo en el mismo complejo donde actualmente funciona El Campín. Esta obra se desarrollará mediante un modelo de Asociación Público-Privada, lo que facilitará la modernización del recinto sin interrumpir las actividades deportivas y de espectáculos que se llevan a cabo en el estadio actual. Con el fin de minimizar el impacto, las primeras etapas del proyecto se realizarán en áreas aledañas, como las canchas externas, mientras el Campín continúa en funcionamiento. Una vez que se haya completado el nuevo escenario, el estadio actual será objeto de demolición para culminar la transformación del complejo. El nuevo estadio contará con una capacidad para 50.000 espectadores, además de ofrecer zonas premium, accesos eficientes, espacios comerciales, servicios gastronómicos, hotelería y áreas recreativas. Incluirá tecnología alemana en aspectos como la cubierta, la acústica, la iluminación y la grama híbrida, lo que permitirá acoger eventos internacionales con estándares comparables a los estadios europeos. Además de los espacios deportivos, el proyecto incluirá un auditorio diseñado para albergar a la Orquesta Filarmónica de Bogotá, posicionando el recinto como un centro cultural multifuncional. Según el cronograma oficial, la construcción se iniciará en marzo de 2026. El plan incluye obras por fases que garantizarán la continuidad de los accesos actuales, así como la realización de partidos, conciertos y espectáculos durante el avance de las obras. La entrega del nuevo estadio está prevista para finales de 2027, cuando Bogotá dispondrá de una infraestructura moderna que responderá a las exigencias deportivas y escénicas contemporáneas. Una vez inaugurado, se llevará a cabo la demolición del estadio existente.