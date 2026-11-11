Un usuario de Cuenta DNI pagando con la app en el supermercado.

Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, lanzó una nueva promoción para el mes de noviembre destinada a quienes realizan sus compras en supermercados Carrefour.

El beneficio permite obtener un descuento del 10% los miércoles, sin límite de devolución y con un requisito de consumo mínimo. La rebaja se aplica directamente al momento de pagar, por lo que no es necesario esperar para recibir el reintegro.

Cuenta DNI ofrece un 10% de descuento en Carrefour este miércoles 11 de noviembre

Este miércoles 11 de noviembre, los usuarios de Cuenta DNI podrán acceder a un 10% de descuento en las compras realizadas en Carrefour, siempre que cumplan con las condiciones establecidas para la promoción.

Persona utilizando la app de Cuenta DNI. Cuenta DNI

Uno de los principales atractivos es que el beneficio no tiene tope de reintegro . Sin embargo, para acceder será necesario realizar una compra mínima de $20.000. La devolución se efectúa en el acto, directamente en la línea de cajas.

La promoción es válida todos los miércoles de noviembre de 2026 y alcanza a las distintas sucursales de la cadena en el país .

Cuáles son los supermercados Carrefour incluidos en el beneficio

El descuento de Cuenta DNI está disponible en los locales físicos de los siguientes supermercados de Carrefour:

Carrefour Hiper.

Carrefour Maxi.

Carrefour Market.

Carrefour Express.

La promoción no incluye las compras realizadas a través de Carrefour Digital. Por lo tanto, para aprovechar el ahorro, los usuarios deberán realizar la operación en una de las tiendas habilitadas.

Cómo pagar con Cuenta DNI para recibir el descuento sin tope

Para acceder a la promoción, el pago debe realizarse exclusivamente con la aplicación Cuenta DNI y con dinero disponible en la cuenta. Las modalidades habilitadas son la funcionalidad Pago Clave DNI y el código QR de la propia billetera del Banco Provincia.

Es importante tener en cuenta que el beneficio no se aplica cuando el pago se realiza mediante el código QR de Mercado Pago ni a través de otras billeteras digitales.

De esta manera, quienes tengan previsto hacer las compras este miércoles podrán obtener un 10% de descuento en Carrefour, sin tope de reintegro y con un consumo mínimo de $ 20.000.