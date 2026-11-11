Sin embargo, este hábito puede favorecer la aparición de mosquitos si el líquido permanece estancado durante varios días.

Colocar un recipiente de plástico con agua en la puerta de una casa puede parecer una práctica inofensiva, pero representa un riesgo si se convierte en un espacio de reproducción para los mosquitos. En Estados Unidos, las autoridades sanitarias y ambientales advierten que el agua acumulada en objetos cotidianos puede permitir que estos insectos depositen sus huevos y completen parte de su ciclo de vida.

Aunque algunas personas utilizan estos recipientes como parte de prácticas domésticas o para mantener agua disponible para animales, es importante evitar el líquido quede sin renovar. En esas condiciones, puede convertirse en un criadero de mosquitos, ya que las hembras utilizan los espacios con agua para depositar sus huevos.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) explica que el agua es fundamental en diversas etapas del desarrollo de estos insectos. Por eso, recomienda prestar atención a los objetos pequeños que pueden acumular líquido, incluso cuando parecen inofensivos.

Por qué un recipiente con agua puede convertirse en un problema

El recipiente con agua proporciona un ambiente adecuado para que los mosquitos se reproduzcan. El agua estancada permite que los huevos y las larvas se desarrollen antes de que aparezcan los insectos adultos.

La EPA advierte: “Elimine el agua estancada de canaletas de lluvia, neumáticos en desuso, cubetas, cubiertas de plástico, juguetes y cualquier otro recipiente donde pueda reproducirse el mosquito”.

Los CDC advierten que estos insectos pueden transmitir microorganismos capaces de provocar enfermedades como dengue, malaria y virus del Nilo Occidental. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cada cuánto hay que cambiar el agua para evitar los mosquitos

EPA recomienda vaciar y renovar el agua de los recipientes al menos una vez por semana. Es importante observar si el líquido parece limpio, además de impedir que se acumulen huevos y larvas en las paredes o el fondo del objeto.

“Vacíe y cambie el agua de bebederos de pájaros, fuentes, piscinas para niños, toneles de agua de lluvia y bandejas de plantas en maceta una vez por semana”, aconseja el organismo.

Qué hacer con el recipiente de agua que está en la puerta

Lo más recomendable es evaluar para qué se utilizar y evitar que se convierta en un depósito de agua estancada. Otras de las medidas preventivas son: