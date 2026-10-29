Este procedimiento permite conservar el rendimiento del equipo, prevenir averías relacionadas con la falta de mantenimiento y reducir el consumo innecesario de electricidad. Imagen ilustrativa.

La limpieza de los filtros del aire acondicionado es una de las tareas de mantenimiento que pueden realizarse en casa sin contratar a un técnico. Además de eliminar el polvo acumulado, este procedimiento permite conservar el rendimiento del equipo, prevenir averías relacionadas con la falta de mantenimiento y reducir el consumo innecesario de electricidad.

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organismo adjunto al Ministerio para la Transición Ecológica de España, recomienda limpiar los filtros periódicamente para mantener la eficiencia del equipo. Además, recuerda que las revisiones regulares pueden contribuir al ahorro energético y prolongar la vida útil del aparato.

Por su parte, LG España explica que la limpieza puede realizarse en casa con herramientas habituales, siempre que se desconecte la alimentación eléctrica y se respeten las instrucciones del fabricante. El procedimiento no requiere productos químicos especiales ni intervenir en los mecanismos internos del aire acondicionado

¿Cómo limpiar el aire acondicionado en casa de forma segura y sin contratar a un técnico?

De acuerdo con las instrucciones oficiales de LG España, los filtros de los equipos domésticos pueden limpiarse con una aspiradora y, en determinados modelos, lavarse con agua templada y detergente suave. El fabricante establece que la temperatura del agua no debe superar los 40 °C para evitar deformaciones o daños en los materiales.

Este procedimiento permite conservar el rendimiento del equipo, prevenir averías relacionadas con la falta de mantenimiento y reducir el consumo innecesario de electricidad. Magnific

Para los aparatos de tipo split con filtros extraíbles y lavables, el procedimiento consta de seis pasos:

Apagar y desconectar el aparato de la corriente eléctrica. Es imprescindible interrumpir el suministro antes de cualquier operación de limpieza. Abrir la tapa frontal. Levantar cuidadosamente el panel de acceso según las instrucciones del fabricante, sin forzar las piezas. Retirar los filtros. Extraer los filtros de malla y comprobar que sean aptos para el lavado con agua. Eliminar el polvo acumulado. Utilizar una aspiradora. Si la suciedad persiste, lavar el filtro con agua templada y detergente suave, siempre que el fabricante lo autorice. Dejar secar completamente. Colocar los filtros a la sombra, en un espacio ventilado y lejos de fuentes de calor. Volver a instalar los filtros. Una vez secos, colocarlos en su posición original, cerrar la tapa y restablecer la alimentación eléctrica.

La guía de LG España sobre limpieza de filtros respalda este procedimiento y aclara que las instrucciones pueden variar según el modelo.

¿Cada cuánto tiempo hay que limpiar el aire acondicionado y qué productos conviene evitar?

La frecuencia de limpieza depende del uso y del modelo. LG España recomienda limpiar los filtros convencionales cada dos semanas, especialmente durante los períodos de mayor utilización. Por su parte, el IDAE aconseja hacerlo periódicamente como parte de las medidas domésticas de ahorro energético.

El aire acondicionado no causa resfriados, aunque un uso inadecuado puede irritar las vías respiratorias. Shutterstock

La elección de los productos también resulta fundamental. Según las recomendaciones de mantenimiento de LG España, deben evitarse las sustancias volátiles, como el alcohol, porque pueden dañar las superficies del aparato. Tampoco se recomienda utilizar agua a más de 40 °C ni aplicar productos de limpieza sobre los componentes eléctricos.

En cuanto al ahorro, el IDAE confirma que el mantenimiento periódico contribuye a que el sistema funcione de forma eficiente y permite reducir el consumo energético.

La limpieza doméstica debe limitarse a los filtros extraíbles y las superficies accesibles que el fabricante autorice. Si el aire acondicionado presenta fugas de agua, suciedad persistente en el interior, problemas eléctricos o un funcionamiento deficiente después de limpiar los filtros, lo adecuado es acudir a un profesional cualificado.