Cuando los limpiaparabrisas empiezan a saltar sobre el vidrio, a hacer ese ruido molesto o a dejar rayas y zonas sin limpiar, la primera reacción suele ser pensar que están gastados y hay que cambiarlos.
En muchos casos, sin embargo, el problema no es la goma en sí, sino la suciedad acumulada en su borde, y se resuelve con algo tan simple, casero y económico como pasarle un paño con alcohol o vinagre.
Por qué hacen ruido y rayan el vidrio
El borde de goma de una escobilla es una pieza con un filo preciso: apoya sobre el vidrio en un ángulo exacto y “barre” el agua de manera pareja. Con el uso, ese filo va juntando una película de polvo, tierra del camino, restos de insectos, savia, hollín y contaminación, además de una capa de la propia goma que se oxida con el sol y el ozono.
Esa mugre rompe el contacto parejo entre la goma y el vidrio. En lugar de deslizarse de forma continua, la escobilla se “pega y suelta” muchas veces por segundo: ese tironeo es lo que se escucha como ruido o chillido, y lo que deja franjas de agua y rayas, porque el borde ya no apoya de manera uniforme. En otras palabras, muchas veces no es que la goma esté vencida, sino que está sucia y endurecida en la superficie.
Cómo limpiar las gomas de los limpiaparabrisas para que dejen de hacer ruido y de rayar el vidrio
La clave está en limpiar justo el filo de la goma. El alcohol isopropílico es un solvente: disuelve las grasas, las ceras y la película aceitosa del camino que el agua sola no saca, arrastra la capa de goma oxidada y, además, se evapora sin dejar residuo. Al quedar el borde limpio y liso, vuelve a deslizarse de forma continua, sin saltar: se va el ruido y se van las rayas.
El vinagre blanco es una alternativa más suave: su acidez (ácido acético) ayuda a despegar la suciedad y los depósitos minerales adheridos al borde. Limpia bien, aunque conviene secar después para no dejar humedad.
Paso a paso: cómo limpiarlas
El procedimiento es rápido y no requiere herramientas:
- Levantar el brazo del limpiaparabrisas separándolo del vidrio, con cuidado de que no se vuelva a golpear de golpe contra el parabrisas (el golpe puede llegar a astillar el vidrio).
- Humedecer un paño limpio o un algodón con alcohol isopropílico o vinagre blanco.
- Pasar el paño a lo largo del borde de goma, de una punta a la otra, apretando apenas para limpiar justo el filo que toca el vidrio.
- Repetir hasta que el paño salga limpio: vas a ver cuánta mugre negra suelta.
- Hacer lo mismo con la otra escobilla y, si corresponde, con la trasera.
- Dejar que se evapore o secar con cuidado antes de bajar el brazo a su lugar.