El ruido y las rayas de los limpiaparabrisas suelen venir de la suciedad acumulada en la goma.

Cuando los limpiaparabrisas empiezan a saltar sobre el vidrio, a hacer ese ruido molesto o a dejar rayas y zonas sin limpiar, la primera reacción suele ser pensar que están gastados y hay que cambiarlos.

En muchos casos, sin embargo, el problema no es la goma en sí, sino la suciedad acumulada en su borde, y se resuelve con algo tan simple, casero y económico como pasarle un paño con alcohol o vinagre.

Por qué hacen ruido y rayan el vidrio

El borde de goma de una escobilla es una pieza con un filo preciso: apoya sobre el vidrio en un ángulo exacto y “barre” el agua de manera pareja. Con el uso, ese filo va juntando una película de polvo, tierra del camino, restos de insectos, savia, hollín y contaminación, además de una capa de la propia goma que se oxida con el sol y el ozono.

Esa mugre rompe el contacto parejo entre la goma y el vidrio. En lugar de deslizarse de forma continua, la escobilla se “pega y suelta” muchas veces por segundo: ese tironeo es lo que se escucha como ruido o chillido, y lo que deja franjas de agua y rayas, porque el borde ya no apoya de manera uniforme. En otras palabras, muchas veces no es que la goma esté vencida, sino que está sucia y endurecida en la superficie.

Cómo limpiar las gomas de los limpiaparabrisas para que dejen de hacer ruido y de rayar el vidrio

La clave está en limpiar justo el filo de la goma. El alcohol isopropílico es un solvente: disuelve las grasas, las ceras y la película aceitosa del camino que el agua sola no saca, arrastra la capa de goma oxidada y, además, se evapora sin dejar residuo. Al quedar el borde limpio y liso, vuelve a deslizarse de forma continua, sin saltar: se va el ruido y se van las rayas.

El vinagre blanco es una alternativa más suave: su acidez (ácido acético) ayuda a despegar la suciedad y los depósitos minerales adheridos al borde. Limpia bien, aunque conviene secar después para no dejar humedad.

Dedicarle un par de minutos a limpiar las gomas es una forma barata de ver mejor y de alargar la vida de las escobillas. Imagen creada con IA

Paso a paso: cómo limpiarlas

El procedimiento es rápido y no requiere herramientas: