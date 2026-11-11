Ingresan tormentas a Buenos Aires y Entre Ríos el miércoles 11 de noviembre: lluvias con vientos en estas localidades.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por el ingreso de un frente de inestabilidad durante el miércoles 11 de noviembre en las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos.

Se esperan condiciones meteorológicas adversas con intensas lluvias y un incremento en las temperaturas hasta los 28°.

Cómo estará el clima en Buenos Aires el miércoles 11

La inestabilidad llegará a Buenos Aires durante el medio día y se prolongará a lo largo de toda la tarde. Se esperan entre 10% y 40% de probabilidades de lluvias, con posible actividad eléctrica.

La temperatura mínima será de 19°, mientras que la máxima alcanzará los 26°. Durante la mañana se espera cielo mayormente nublado, con condiciones que desmejorarán hacia el mediodía y la tarde, cuando podrían registrarse chaparrones y tormentas aisladas.

Ingresan tormentas a Buenos Aires y Entre Ríos el miércoles 11 de noviembre: lluvias con vientos en estas localidades. rawpixel.com / Teddy Rawpixel

Hacia la noche, las condiciones podrían mejorar y el cielo permanecerá mayormente nublado. El SMN recomienda consultar las actualizaciones del pronóstico ante posibles cambios en las condiciones.

Las lluvias alcanzarán distintos sectores del territorio bonaerense. El mapa del SMN muestra condiciones inestables sobre buena parte del centro y este de la provincia, con mayor concentración en el área metropolitana, la zona de La Plata y algunos sectores de la Costa Atlántica.

Ingresan tormentas a Buenos Aires y Entre Ríos el miércoles 11 de noviembre: lluvias con vientos en estas localidades. SMN

Cómo estará el clima en Entre Ríos

Entre Ríos también tendrá condiciones inestables a lo largo de toda la jornada. Las probabilidades de lluvias se ubicarán entre el 10% y 40% a lo largo de toda la jornada.

Por la mañana, se espera una temperatura de 18° con chubascos constantes, mientras que por la tarde el calor llegará hasta los 29° con posible actividad eléctrica.

Por la noche, los vientos sentido oeste llegarán hasta los 22 kilómetros por hora con una temperatura de 24°. Las precipitaciones se extenderán a lo largo de toda la provincia desde Paraná hasta la zona de la costa de Entre Ríos.

Cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El miércoles 11 tendrá condiciones inestables a lo largo de toda la jornada con lluvias y nubosidad. La temperatura mínima será de 19°, mientras que la máxima tocará los 28°.

El jueves 12 habrá un aumento en las temperaturas hasta los 30°. El cielo se mantendrá despejado durante el mediodía y tarde, para dar paso a una noche con 23°.

El viernes 13 continuará el pronóstico de clima estable con mínimas de 20° y máximas de 28°. El fin de semana tendrá un leve descenso en las temperaturas hasta los 17°, pero con tardes soleadas de hasta 28°.