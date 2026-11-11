Esta versión del A350 suma un tanque de combustible adicional que le agrega alrededor de 1,000 millas náuticas de alcance.

La aviación tiene un nuevo récord mundial: un avión de Airbus voló sin escalas durante más de 24 horas y recorrió más de 23,000 kilómetros, la mayor distancia jamás cubierta de forma directa por un avión comercial. El aparato despegó de Melbourne, en Australia, y aterrizó en Toulouse, en Francia, tras permanecer 24 horas y 24 minutos en el aire y cubrir 23,155 kilómetros.

Un avión de Airbus completó el vuelo comercial más largo del mundo sin escalas

El protagonista fue un Airbus A350-1000ULR, que despegó de Melbourne el 27 de julio de 2026 y tocó pista en Toulouse al día siguiente. En total, voló 23,155 kilómetros (unas 12.503 millas náuticas) de manera ininterrumpida, con un tiempo de vuelo de 24 horas y 24 minutos.

Con esa marca, según Airbus, batió el récord Guinness al vuelo más largo por distancia realizado por un avión comercial, un logro validado por la Federación Aeronáutica Internacional y por el servicio de seguimiento Flightradar24.

En total, voló 23,155 kilómetros de manera ininterrumpida, con un tiempo de vuelo de 24 horas y 24 minutos. airbus

La prueba marca hacia dónde va la aviación de larga distancia

El vuelo no fue solo una demostración de músculo. El A350-1000ULR (las siglas ULR significan “ultra largo alcance”) se desarrolla para la aerolínea australiana Qantas, en el marco de un proyecto llamado “Project Sunrise”, que apunta a unir sin escalas ciudades hoy imposibles de conectar de un tirón, como Sídney con Londres o Sídney con Nueva York, en vuelos de hasta 22 horas.

Para lograrlo, esta versión del A350 suma un tanque de combustible adicional que le agrega alrededor de 1,000 millas náuticas de alcance. Qantas encargó 12 de estos aviones; la primera entrega está prevista para abril próximo, y su entrada en servicio en la ruta Sídney-Londres, más adelante ese mismo año.