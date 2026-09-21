Pulso Solar, cuenta experta en TikTok: “Un aire acondicionado puede llegar a consumir más de veinte veces que un ventilador” (foto: Shutterstock)

Con la llegada de las altas temperaturas a España, el uso del ventilador o del aire acondicionado puede marcar una diferencia considerable en el consumo eléctrico del hogar. Sin embargo, calcular cuánto cuesta cada alternativa depende de variables como la potencia del aparato, las horas de funcionamiento y el precio de la electricidad.

Pulso Solar, empresa dedicada a instalaciones de energías renovables y que divulga contenidos sobre energía a través de TikTok, realizó una comparación tomando como referencia dos aparatos concretos y el mismo período de utilización.

La conclusión que expresa la cuenta en el vídeo es clara: “Un aire acondicionado puede llegar a consumir más de veinte veces que un ventilador”. Para llegar a esa comparación, Pulso Solar utiliza como ejemplo un ventilador de 60 vatios y un equipo de aire acondicionado de 1500 vatios , encendidos durante ocho horas diarias a lo largo de 30 días.

Además, el cálculo utiliza un precio de referencia de 0,15 euros por kilovatio hora (kWh). Bajo esas condiciones, el ventilador supondría un gasto eléctrico de 2,16 euros al mes y el aire acondicionado alcanzaría los 54 euros.

Cuánto cuesta utilizar un ventilador ocho horas al día

El ejemplo de Pulso Solar parte de un ventilador con una potencia de 60 W, equivalentes a 0,06 kilovatios. Si permanece funcionando ocho horas al día, el consumo resultante es de 0,48 kWh diarios.

Manteniendo ese patrón durante 30 días, el aparato consumiría 14,4 kWh al mes. Al multiplicar esa cantidad por el precio de 0,15 euros por kWh utilizado en el vídeo, el resultado es:

14,4 kWh × 0,15 euro/kWh = 2,16 euros al mes.

Sin embargo, la potencia de un ventilador puede variar según el modelo y la velocidad seleccionada, mientras que el precio pagado por cada kWh depende estrechamente del contrato eléctrico de cada hogar.

Pulso Solar, cuenta experta en TikTok: “Un aire acondicionado puede llegar a consumir más de veinte veces que un ventilador” (foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuánto consume el aire acondicionado según el mismo cálculo

Para el aire acondicionado, Pulso Solar toma como referencia una potencia de 1500 W, equivalentes a 1,5 kW. En este caso, ocho horas diarias de funcionamiento representan un consumo teórico de 12 kWh al día.

Al extender ese uso durante 30 días, el resultado alcanza los 360 kWh mensuales. Al aplicar el mismo precio de la electricidad se obtiene como referencia el siguiente resultado:

360 kWh × 0,15 euro/kWh = 54 euros al mes.

La relación entre ambos resultados es de 25 a 1. Esto respalda la afirmación de Pulso Solar de que el aire acondicionado, en el ejemplo analizado, puede consumir más de veinte veces lo que consume el ventilador.

Sin embargo, como explica la propia cuenta, ambos dispositivos poseen funciones diferenciadas. Esto se debe a que el ventilador solamente mueve el aire y genera una sensación de frescor, mientras que el aire acondicionado sí reduce la temperatura del espacio.

Pulso Solar, cuenta experta en TikTok: “Un aire acondicionado puede llegar a consumir más de veinte veces que un ventilador” (foto: Freepik) siraphol siricharattakul

Por qué el gasto real puede ser diferente a los 54 euros

El cálculo de los 54 euros mensuales parte de una simulación basada en que el aire acondicionado consume 1500 W durante las ocho horas completas. No obstante, en condiciones reales, el gasto puede ser diferente.

Por ejemplo, los equipos con tecnología inverter regulan su potencia cuando alcanzan la temperatura programada, por lo que no necesariamente consumen 1500 W de manera constante. A este factor se añade la eficiencia y antigüedad del aparato, la temperatura seleccionada, las dimensiones del espacio y el aislamiento de la vivienda.

Del mismo modo, los 0,15 euros por kWh empleados por Pulso Solar refieren al precio utilizado para hacer la comparación.

Por eso, si bien los cálculos permiten visualizar con facilidad la diferencia potencial de consumo entre ambos sistemas, no significa que todos los ventiladores o aires acondicionados generen exactamente ese gasto mensual.