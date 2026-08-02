Descongelar carne es una tarea cotidiana en millones de hogares, pero no siempre se realiza de la manera más conveniente. Aunque el objetivo suele ser ahorrar tiempo, algunos métodos muy utilizados pueden alterar la calidad del alimento e incluso generar condiciones que favorezcan el desarrollo de microorganismos.

El problema es que muchas personas recurren al agua caliente o al microondas para acelerar el proceso sin tener en cuenta que la temperatura juega un papel clave en la seguridad alimentaria. Una descongelación incorrecta puede hacer que ciertas partes de la carne permanezcan congeladas mientras otras alcanzan temperaturas donde las bacterias comienzan a multiplicarse.

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Cuál es la forma correcta de descongelar carne

Los especialistas en seguridad alimentaria coinciden en que la forma más segura de descongelar carne es hacerlo dentro de la heladera. Para ello, recomiendan colocar el alimento sobre un plato o recipiente que contenga los líquidos que pueda desprender durante el proceso y evite contaminar otros alimentos.

Aunque este método requiere mayor planificación porque demanda varias horas, permite que la carne se descongele de manera gradual y permanezca siempre a una temperatura segura. Organismos como el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) destacan que esta técnica mantiene los alimentos fuera de la denominada “zona de peligro”, el rango de temperatura donde las bacterias pueden reproducirse con mayor rapidez.

Por qué no se recomienda descongelar carne con agua hirviendo

Utilizar agua caliente o hirviendo puede parecer una solución rápida, pero los especialistas desaconsejan esta práctica. El contacto con altas temperaturas provoca que la superficie de la carne se caliente demasiado mientras el interior continúa congelado.

Esta diferencia genera una descongelación desigual que, además de afectar la textura y favorecer la pérdida de jugos naturales, crea un ambiente propicio para la proliferación de bacterias antes de que el alimento llegue a cocinarse por completo.

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Qué pasa si se descongela carne en el microondas

El microondas puede utilizarse para descongelar carne, aunque requiere ciertas precauciones. Durante el proceso, algunas partes del alimento pueden comenzar a cocinarse mientras otras siguen completamente congeladas.

Por ese motivo, los especialistas recomiendan que, si se utiliza este método, la carne se cocine inmediatamente después de descongelarla. No es aconsejable volver a guardarla en la heladera durante varias horas, ya que las zonas que alcanzaron una temperatura más elevada pueden facilitar el crecimiento de bacterias.