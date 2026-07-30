A la hora de colgar la ropa en el tender, muchas personas eligen los broches sin prestar demasiada atención al material con el que están fabricados.

Sin embargo, la elección entre broches de madera o de plástico puede marcar la diferencia en la resistencia, la durabilidad e incluso en el cuidado de las prendas.

Cuáles son más resistentes: ¿los broches de madera o los de plástico?

La elección del tipo de broche dependerá del objetivo que se proponga cada individuo. Si la meta es conservarlos por más tiempo, los de madera suelen llevar ventaja en términos de durabilidad.

Esto se debe a que el material resiste mejor el uso frecuente y soporta con mayor firmeza el peso de prendas grandes o pesadas, por lo que es menos probable que se rompan con facilidad.

En cambio, los broches de plástico son más delicados y pueden quebrarse con el paso del tiempo, especialmente si permanecen expuestos al sol y a los cambios de temperatura.

Los broches de plástico suelen ser menos resistentes que los de madera para colgar la ropa en el tender. (Imagen creada con IA) Generado con IA.

Cuándo conviene usar broches de plástico

Aunque son menos resistentes, los broches de plástico guardan una ventaja importante que muchas personas desconocen.

Al ser más suaves, ayudan a evitar marcas sobre las prendas, especialmente en ropa blanca o de colores claros, donde cualquier señal puede quedar más visible.

Por ese motivo, muchos los reservan para colgar camisas, blusas, remeras o prendas delicadas que necesitan un cuidado extra .

Cómo elegir el mejor tipo de broche para cada prenda

No existe una única opción ideal para todos los casos. Estas son las principales diferencias entre ambos materiales:

Broches de madera : son más resistentes y suelen tener una mayor vida útil.

Broches de plástico : dejan menos marcas sobre la ropa y son ideales para prendas claras o delicadas.

Para ropa pesada : la madera ofrece una mejor sucesión.

Para prendas livianas: el plástico cumple su función sin dañar las telas.

La mejor alternativa es combinar ambos tipos de broches según la ropa que se vaya a tender. de esta manera, es posible aprovechar la resistencia de la madera y el cuidado que ofrece el plástico para las prendas más delicadas.