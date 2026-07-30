El pudín del cielo es un clásico de la repostería española que suele compararse con el flan por su textura y presentación. Sin embargo, se distingue por estar elaborado principalmente con yemas de huevo y azúcar, dos ingredientes que le aportan una consistencia suave, cremosa y un sabor intenso que lo convierte en una verdadera delicia para los amantes de los postres dulces. A pesar de lo que su nombre puede sugerir, esta receta no lleva tocino ni ningún derivado de la carne.

Originario de Andalucía, este postre tiene una historia que se remonta al siglo XVI. Según la tradición, surgió como una forma de aprovechar las yemas que sobraban en los conventos, donde las claras de huevo se utilizaban para elaborar hostias y otras preparaciones. De esta manera, las monjas encontraron una solución para evitar el desperdicio y dieron origen a una receta que, con el paso del tiempo, se convirtió en un emblema de la gastronomía española.

Ingredientes para preparar pudín del cielo

Agua: 250 ml

Azúcar: 530 gr

Huevos: 3 unidades

Yemas de huevo: 7 unidades

Paso a paso, cómo preparar el tradicional del pudín del cielo

Precalentar el horno a 180 ºC, con calor arriba y abajo. Verter la preparación en un molde de 25 cm, como el de Hudson, cuyo formato tipo flanera o budinera y su recubrimiento antiadherente permiten una cocción pareja y un desmolde sin esfuerzo.

Colocar el molde dentro de una fuente honda apta para horno y cocinar a baño María, agregando agua hasta cubrir la mitad de la altura. Llevar al horno durante 30 a 35 minutos.

Por otro lado, calentar el agua junto con el azúcar restante (430 gramos) a fuego suave durante aproximadamente 15 minutos, hasta lograr un almíbar espeso.

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Retirar y dejar entibiar unos cinco minutos. Este tipo de preparaciones resulta más sencillo de manipular si se cuenta con utensilios de buena conducción térmica, como los que ofrece el molde Hudson, que además suma un acabado en cobre metalizado que lo distingue.

En un bowl amplio, batir ligeramente los huevos junto con las yemas a temperatura ambiente. Luego, incorporar el almíbar caliente en forma de hilo, sin dejar de mezclar con varillas para evitar que la mezcla se corte.

Separar 100 gramos de azúcar para preparar el caramelo y reservar el resto. Calentar el azúcar destinado al caramelo en un cazo a fuego suave, evitando remover.

Una vez que el azúcar se haya caramelizado, apagar el fuego y añadir un par de cucharadas de agua. Remover bien hasta que se integre. Repartir el caramelo en la flanera Hudson y reservar.

Retirar la fuente del horno y dejar enfriar a temperatura ambiente antes de llevar a la nevera.