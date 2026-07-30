El subte podría llegar a Aeroparque y Puerto Madero: el importante proyecto presentado por expertos en transporte.

Un grupo de especialistas en transporte de la Universidad de Buenos Aires presentó un proyecto que propone modificar y ampliar la red de Subte de Buenos Aires con nuevas conexiones hacia sectores que hoy no cuentan con acceso directo. El plan incluye extensiones que alcanzarían Aeroparque y Puerto Madero, dos de las zonas con mayor movimiento de pasajeros y actividad económica de la ciudad.

La iniciativa busca reorganizar el sistema metropolitano para mejorar la interconectividad y facilitar los desplazamientos diarios. Según los autores del estudio, una red más integrada permitiría reducir tiempos de viaje y beneficiar a cerca de un millón de usuarios que se trasladan entre el norte y el sur porteño.

Cómo sería la conexión del subte con Aeroparque y Puerto Madero

El director del Departamento de Transporte de la UBA, Roberto Agosta, explicó que varias obras históricas dejaron fuera puntos estratégicos como la terminal de ómnibus, Tribunales de Retiro y Puerto Madero. Por eso, el proyecto propone una reorganización profunda de distintas líneas para cubrir esos vacíos de conectividad.

El proyecto propone una reorganización profunda de distintas líneas (Fuente: inteligencia artificial). Gemini IA.

Entre los cambios planteados aparece una transformación de la línea E, que pasaría a funcionar como una línea diametral atravesando el centro porteño y continuando por avenidas clave hasta Plaza Italia. De ese modo se generaría un importante centro de combinación con la línea D y una conexión directa con Catalinas y el macrocentro.

Las líneas que cambiarían y el debate entre los especialistas

La propuesta también contempla modificaciones en las terminales norte de las líneas H y F. En ese esquema, la futura línea F avanzaría hacia el área del Río de la Plata y permitiría combinar con servicios ferroviarios, además de ofrecer acceso directo a Aeroparque y a la Ciudad Universitaria, un reclamo histórico de estudiantes y trabajadores.

Otra pieza central del proyecto es la futura línea G, que se construiría bajo la avenida Córdoba en lugar de Santa Fe. El recorrido incluiría estaciones en 9 de Julio, Florida y Catalinas antes de ingresar en Puerto Madero por la avenida Juana Manso.

El ingeniero Silvio Bressan, de la UTN, respaldó la necesidad de mejorar la conexión entre el norte y el sur de la ciudad, aunque consideró prioritario fortalecer el acceso a áreas de alta demanda como Ciudad Universitaria. El arquitecto Roberto Converti agregó que una expansión de esta magnitud requiere acelerar las obras y elevar la calidad del servicio para lograr una red realmente integrada.