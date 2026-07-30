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Un grupo de especialistas en transporte de la Universidad de Buenos Aires presentó un proyecto que propone modificar y ampliar la red de Subte de Buenos Aires con nuevas conexiones hacia sectores que hoy no cuentan con acceso directo. El plan incluye extensiones que alcanzarían Aeroparque y Puerto Madero, dos de las zonas con mayor movimiento de pasajeros y actividad económica de la ciudad.
La iniciativa busca reorganizar el sistema metropolitano para mejorar la interconectividad y facilitar los desplazamientos diarios. Según los autores del estudio, una red más integrada permitiría reducir tiempos de viaje y beneficiar a cerca de un millón de usuarios que se trasladan entre el norte y el sur porteño.
Cómo sería la conexión del subte con Aeroparque y Puerto Madero
El director del Departamento de Transporte de la UBA, Roberto Agosta, explicó que varias obras históricas dejaron fuera puntos estratégicos como la terminal de ómnibus, Tribunales de Retiro y Puerto Madero. Por eso, el proyecto propone una reorganización profunda de distintas líneas para cubrir esos vacíos de conectividad.
Entre los cambios planteados aparece una transformación de la línea E, que pasaría a funcionar como una línea diametral atravesando el centro porteño y continuando por avenidas clave hasta Plaza Italia. De ese modo se generaría un importante centro de combinación con la línea D y una conexión directa con Catalinas y el macrocentro.
Las líneas que cambiarían y el debate entre los especialistas
La propuesta también contempla modificaciones en las terminales norte de las líneas H y F. En ese esquema, la futura línea F avanzaría hacia el área del Río de la Plata y permitiría combinar con servicios ferroviarios, además de ofrecer acceso directo a Aeroparque y a la Ciudad Universitaria, un reclamo histórico de estudiantes y trabajadores.
Otra pieza central del proyecto es la futura línea G, que se construiría bajo la avenida Córdoba en lugar de Santa Fe. El recorrido incluiría estaciones en 9 de Julio, Florida y Catalinas antes de ingresar en Puerto Madero por la avenida Juana Manso.
El ingeniero Silvio Bressan, de la UTN, respaldó la necesidad de mejorar la conexión entre el norte y el sur de la ciudad, aunque consideró prioritario fortalecer el acceso a áreas de alta demanda como Ciudad Universitaria. El arquitecto Roberto Converti agregó que una expansión de esta magnitud requiere acelerar las obras y elevar la calidad del servicio para lograr una red realmente integrada.