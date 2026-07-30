Renuevan una muy utilizada línea de trenes: tendrá recambio de asientos, ventanas e instalación de LED.

Miles de pasajeros que utilizan a diario los trenes de la Línea San Martín tendrán novedades en las próximas semanas. En el marco del plan de mejoras impulsado para el sistema ferroviario, comenzaron a prepararse nuevos coches que volverán a circular tras un proceso de modernización orientado a reforzar la seguridad y mejorar las condiciones de viaje.

Las primeras unidades ya se encuentran en los talleres donde reciben los últimos ajustes antes de ser habilitadas para el servicio. Además de las tareas mecánicas, el proyecto contempla una renovación integral del interior de los vagones para ofrecer un mayor nivel de confort a quienes utilizan este ramal todos los días.

Qué cambios tendrán los nuevos coches de la Línea San Martín

Los trabajos realizados abarcan tanto los sistemas técnicos como el equipamiento destinado a los pasajeros. Entre las principales intervenciones se destaca la incorporación de motores diésel completamente nuevos, junto con la puesta a punto de componentes esenciales para el funcionamiento seguro de cada formación.

La restauración general que incluyó pintura, reparación de los pisos, reemplazo de asientos y ventanas (Fuente: Wikimedia Commons). Wikimedia Commons

La renovación también alcanzó el aspecto interior de los coches. Se efectuó una restauración general que incluyó pintura, reparación de los pisos, reemplazo de asientos y ventanas, además de la incorporación de iluminación LED, una mejora que busca brindar espacios más cómodos y luminosos durante los viajes.

El plan de modernización continuará con más formaciones

La actualización de la Línea San Martín no finalizará con estas primeras unidades. En los talleres ferroviarios ubicados en Retiro continúa el reacondicionamiento de otras dos formaciones, compuestas por 14 coches, que también serán reincorporadas al servicio una vez concluidos los trabajos.

Estas obras forman parte del proceso de modernización ferroviaria impulsado en el marco de la Emergencia Ferroviaria. El plan también contempla la adquisición de nuevas locomotoras, la renovación de distintos tramos de vías y la actualización de los sistemas de señalización, con el objetivo de fortalecer la infraestructura y mejorar la operación de uno de los servicios ferroviarios más utilizados del Área Metropolitana de Buenos Aires.