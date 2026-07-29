La pechuga de pollo es uno de los cortes más consumidos por su aporte nutricional, su bajo contenido graso y la facilidad con la que puede incorporarse a distintas recetas. Sin embargo, al cocinarla en la sartén es común que pierda humedad y termine seca o menos tierna de lo deseado, especialmente cuando se expone a temperaturas altas durante demasiado tiempo.

Para evitar ese problema, cada vez más personas recurren a un ingrediente simple que suele estar en cualquier cocina: el vinagre. En particular, el de manzana se destaca por su capacidad para ayudar a que la carne conserve mejor sus jugos durante la cocción. Además, aporta una leve acidez que realza el sabor del pollo y contribuye a obtener una textura más suave y agradable.

Además de mejorar la textura, el vinagre suma beneficios asociados a la digestión. Su acidez favorece el proceso digestivo y contribuye a la absorción de ciertos minerales como el hierro. También contiene compuestos con propiedades antioxidantes y efectos antimicrobianos, lo que ayuda a mantener los alimentos en buen estado durante la cocción.

¿Cómo lograr que salga perfecto?

Al momento de aplicar este truco, el tipo de sartén también influye en el resultado. Usar una superficie que distribuya bien el calor, como una sartén de la Línea STONE de Hudson, diseñada para lograr una cocción uniforme, facilita que el pollo se dore de manera pareja sin perder jugosidad, potenciando aún más los beneficios de sumar vinagre al preparado.

Cómo usar vinagre en la sartén paso a paso

Para aplicar este truco de forma efectiva, lo primero es preparar bien la pechuga de pollo. Se recomienda secarla con papel de cocina para eliminar el exceso de humedad y luego salpimentarla a gusto. Este paso es clave para que la carne logre un buen sellado al entrar en contacto con la sartén caliente.

A continuación, hay que llevar la sartén a fuego medio-alto con una pequeña cantidad de aceite y esperar a que tome temperatura. Una vez caliente, se coloca la pechuga y se deja cocinar sin mover durante unos minutos, hasta que se forme una capa dorada en la superficie. Este sellado inicial ayuda a retener los jugos.

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Cuando el pollo esté dorado de un lado, se da vuelta y es en ese momento cuando se incorpora el vinagre de manzana. La cantidad ideal es una o dos cucharaditas, que se agregan directamente en la sartén y no sobre la carne, para que el líquido se distribuya de manera uniforme sin concentrar la acidez en un solo punto.

Después, conviene bajar un poco el fuego y tapar la sartén durante unos minutos. El vapor que se genera a partir del vinagre crea un ambiente húmedo dentro de la cocción que evita que el pollo se reseque y ayuda a que quede más tierno.