Mezclar vinagre, agua y almidón de maíz: para qué recomiendan esta fórmula los expertos en limpieza.

La Universidad de Arkansas elaboró un listado de limpiadores caseros, los cuales son una excelente alternativa a los que se compran en cualquier supermercado por su costo, no contaminan el medio ambiente, son fáciles de hacer y no causan daños o irritación.

En este sentido, señalan que cada uno es capaz de controlar la potencia de los limpiadores en relación con la cantidad de los ingredientes. Una de las fórmulas que llama más la atención es la que mezcla vinagre, agua y almidón de maíz.

Para qué recomiendan esta fórmula los expertos en limpieza

Mezclar vinagre, agua y almidón sirve para limpiar las ventanas o los espejos. Si se realiza esta limpieza de manera habitual, deja un brillo sin rayas, según los expertos.

La fórmula de vinagre, agua y almidón de maíz.:

1/4 de taza de vinagre.

1 cucharada de almidón de maíz.

1 cuarto de agua tibia.

Mezclar vinagre, agua y almidón de maíz: para qué recomiendan esta fórmula los expertos en limpieza. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Mezclar estos ingredientes en un pulverizador y estará listo para usar en las superficies. Por un lado, la universidad señala que el vinagre es un ácido bueno para eliminar gérmenes y desodorizar. Por otro lado, el almidón de maíz ayuda a remover suciedad y grasa ligera, reduce las marcas en la limpieza y, sobre todo, aporta capacidad de absorción,

Otra fórmula que compartieron los expertos en limpieza

Las otras recetas que compartió la universidad y que tienen la misma finalidad son:

Vinagre y agua:

3 cucharadas de vinagre.

1 cuarto de agua.

Mezclar los ingredientes en un pulverizador. Y para una solución más fuerte, mezclar mitad y mitad vinagre y agua.

Vinagre, detergente y agua:

3 cucharadas de vinagre.

2 tazas de agua.

1/4 a 1/2 cucharadita de detergente.

Mezclar los ingredientes en un pulverizador y agitar. Esta fórmula es buena para ventanas sucias.

En conclusión, las personas pueden crear estas fórmulas de limpieza que garantizan unos buenos resultados a un bajo costo y son menos abrasivas que los productos de limpieza que se consiguen en los supermercados.