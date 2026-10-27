El bicarbonato de sodio es un ingrediente económico que puede ayudar a limpiar distintas superficies y neutralizar olores en el hogar.

Una preparación sencilla con agua permite aprovechar sus propiedades para algunas tareas cotidianas, desde refrescar ambientes hasta facilitar la limpieza de zonas con suciedad acumulada.

Su uso se trata de una alternativa práctica para quienes buscan reducir la dependencia de productos de limpieza más agresivos.

¿Para qué sirve rociar bicarbonato diluido con agua en la casa?

De acuerdo con una guía del Departamento de Salud de Mississippi, el bicarbonato puede actuar como agente de limpieza, desodorizante y removedor de manchas. También se utiliza como abrasivo suave para facilitar la remoción de suciedad en determinadas superficies.

Si se pulveriza y se rocía en la casa, puede servir como un tratamiento de olores persistentes. A su vez, puede utilizarse en preparaciones caseras para determinadas tareas de mantenimiento del hogar.

Cómo preparar bicarbonato con agua para limpiar el hogar

Mezclar bicarbonato con una pizca de agua: para qué sirve y en qué momento utilizarlo.

Una de las preparaciones más sencillas consiste en disolver una cucharadita de bicarbonato de sodio en dos tazas de agua caliente.

Para utilizarla, hay que seguir estos pasos:

Disolver el bicarbonato: mezclarlo con el agua hasta que se integre lo mejor posible. Colocar la preparación en un pulverizador limpio: comprobar que el recipiente esté en buenas condiciones y correctamente identificado. Aplicar una pequeña cantidad: rociar sobre la superficie elegida, sin empaparla. Limpiar con un paño: retirar los restos de suciedad y de la preparación. Comprobar el resultado: enjuagar si corresponde y verificar que no queden residuos.

Antes de aplicar la mezcla en un área extensa, es importante probarla en una zona poco visible para comprobar que no dañe el material.

Por qué recomiendan usar bicarbonato para limpiar y quitar olores en el hogar

El bicarbonato de sodio es un compuesto químico de carácter ligeramente alcalino, una propiedad que le permite reaccionar con algunas sustancias ácidas presentes en la suciedad y responsables de ciertos malos olores.

Al entrar en contacto con ellas, puede ayudar a neutralizarlas y reducir su olor. Además, sus partículas tienen una textura abrasiva que facilita desprender restos adheridos a determinadas superficies sin necesidad de frotar con tanta fuerza.

Cuando se mezcla con agua, el bicarbonato se distribuye en la superficie y puede contribuir a la limpieza de algunas zonas lavables del hogar.