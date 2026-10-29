AME1118. CARACAS (VENEZUELA), 29/10/2026.- La líder opositora María Corina Machado, habla en una rueda de prensa en la Universidad Católica Andrés Bello este jueves, en Caracas (Venezuela). Machado, aseguró en su primera rueda de prensa ofrecida tras su regreso a Venezuela que se encuentra "para darlo todo" por su país. EFE/ Miguel Gutiérrez

La líder opositora María Corina Machado afirmó este jueves que la transición política en Venezuela “es irreversible” y que los tres días que han transcurrido desde su retorno al país el pasado domingo, demuestran que el plan de tres fases propuesto por el Gobierno de EE.UU. para el país “avanza” .

Además, aseguro que, si se mantiene en pie el plan diseñado por Marco Rubio ,Secretario de Estado de los Estados Unidos, el país sudamericano volverá a tener elecciones en 2027.

La líder opositora agradeció al Gobierno de Estados Unidos por la acción del 3 de enero que, dijo, abrió la puerta a la libertad del país. Fuente: EFE Miguel Gutiérrez

“Han quedado claros los plazos (…) eso atiende con responsabilidad la urgencia de un país”, dijo Machado en su primera rueda de prensa tras su regreso al país, después de permanecer diez meses en el extranjero .

Además, la Premio Nobel de la Paz aseguró que no recibió ningún mensaje del Gobierno encargado ni de la administración de Trump respecto a una posible reunión con Delcy Rodríguez.

Y apuntó: “El sistema de represión en Venezuela sigue en el poder, aunque se hayan dado pasos importantes”.

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