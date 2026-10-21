Para qué sirve colocar papel de cocina con vinagre en el inodoro.

A la hora de limpiar el hogar, existen ciertos trucos que facilitan las tareas cotidianas. En ese sentido, el vinagre es uno de los ingredientes más utilizados para eliminar el sarro y la suciedad acumulada.

En ese sentido, la experta en limpieza María Fernández compartió en su cuenta de Instagram (@marianordichouse) un método muy sencillo para quitar el sarro del baño con vinagre y papel de cocina.

Cómo quitar el sarro del baño con vinagre y papel de cocina

“El vinagre de limpieza lo puedes utilizar para limpiar el sarro del borde del inodoro”, explica María Fernández. Para poner en práctica este truco, la experta comparte un paso a paso muy sencillo:

Colocar papel de cocina en los bordes del inodoro donde se acumula el sarro. Empapar bien el papel con vinagre de limpieza para que quede en contacto con las zonas afectadas. Dejar actuar durante toda la noche. A la mañana siguiente, retirar el papel y comprobar el resultado.

Qué tener en cuenta antes de limpiar el sarro del inodoro con vinagre

Antes de poner en práctica este truco, es importante tener en cuenta algunas recomendaciones. El vinagre puede ayudar a aflojar los depósitos de sarro, aunque el resultado depende de la cantidad acumulada y del tiempo que lleve adherido a la superficie.

Además, conviene comprobar que el producto sea compatible con el material que se va a limpiar y evitar su uso sobre mármol, piedra natural u otras superficies sensibles a los ácidos. Nunca se debe mezclar vinagre con lavandina , ya que la combinación puede liberar gases tóxicos.

Otros usos del vinagre para limpiar el hogar

Además del truco para quitar el sarro del inodoro con vinagre y papel de cocina, María Fernández compartió otras recomendaciones para facilitar la limpieza del hogar y eliminar los malos olores de distintos ambientes.

Entre sus consejos, explica cómo limpiar el lavavajillas, dejar los cristales sin marcas y mantener la lavadora en buenas condiciones.

Limpieza del lavavajillas: recomienda limpiar la puerta y el interior con un producto de limpieza con oxígeno activo, prestando especial atención a las zonas donde se acumula grasa. También propone colocar un vaso con vinagre blanco en la cesta superior y realizar un ciclo corto con agua caliente para ayudar a reducir los olores y los residuos.

Cristales sin marcas : la experta sugiere preparar una mezcla de agua y vinagre blanco a partes iguales. Para aplicarla, utiliza papel absorbente que no deje pelusas ni huellas.

Limpieza de la lavadora : aconseja realizar un ciclo de limpieza del tambor con agua caliente. Sin embargo, antes de utilizar vinagre o bicarbonato, conviene consultar las indicaciones del fabricante, ya que estos productos no son adecuados para todos los equipos.

Sarro en el fondo del inodoro: también propone utilizar vinagre de limpieza y bicarbonato para intentar aflojar los depósitos adheridos. La mezcla genera efervescencia, aunque esa reacción no garantiza una mayor eficacia de limpieza.