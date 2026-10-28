El personal de casas particulares (trabajo doméstico) recibirá un nuevo aumento en noviembre, según el cronograma de actualizaciones establecido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) entre agosto y noviembre.

Qué dice la Resolución 6/2026 de la CNTCP

Según el artículo 4 de la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares publicada en el Boletín Oficial, se fijó un incremento de remuneraciones horarias y mensuales a partir de noviembre del 2026 del 1,6%.

El cronograma de incrementos para este período quedó establecido de la siguiente manera:

Agosto: 1,9%.

Septiembre: 1,8%.

Octubre: 1,7%.

Noviembre: 1,6%.

Diciembre: 1,6%.

Por la Resolución 6/2026 de la CNTCP, el personal doméstico recibirá un nuevo aumento en noviembre 2026: a cuánto ascenderá categoría por categoría. Shutterstock

A cuánto ascenderá categoría por categoría

En noviembre, el nuevo aumento quedará con los siguientes pisos salariales:

Supervisión : con retiro ($5.339,08) y sin retiro ($4.923,44).

Tareas específicas : con retiro ($5.093,82) y sin retiro ($4.695,59).

Caseros : sin retiro ($4.447,11).

Asistencia y cuidado de personas : con retiro ($4.918,66) y sin retiro ($4.447,11).

Tareas generales: con retiro ($4.447,11) y sin retiro ($4.170,52). (NA)

En este marco, es importante remarcar que el personal de casas particulares con retiro quiere decir que el trabajador cobra según la cantidad de horas efectivamente trabajadas, no vive en la casa donde trabaja y, al finalizar su jornada, se retira y vuelve a su domicilio. Esto es importante remarcarlo, ya que se estipulan escalas salariales distintas para el personal que reside en el lugar de trabajo.

Otro dato importante es que estos valores son pisos salariales , es decir, que ningún empleador puede pagar por debajo de esas cifras por cada hora trabajada.

A quiénes alcanza el aumento

Según el Ministerio de Capital Humano, se considera trabajo en casas particulares a toda “prestación de servicios de tareas de limpieza, de mantenimiento u otras actividades típicas del hogar, asistencia personal y acompañamiento a los miembros de la familia o a quienes convivan en el mismo domicilio con el empleador”.

Es importante que el personal de casas particulares sepa que la Ley Nº 26.844 regula las relaciones laborales que se entablen dentro de las casas particulares o en el ámbito de la vida familiar.