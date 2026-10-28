PAMI: guía paso a paso para solicitar las bolsas y discos de colostomía, ileostomía y urostomía

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ofrece bolsas y discos para los afiliados que tuvieron un procedimiento quirúrgico como la colostomía, ileostomía o urostomía.

Según PAMI, la ostomía es una “cirugía que crea una abertura (llamada estoma) en el abdomen para permitir la salida de los desechos del cuerpo cuando las vías naturales no pueden hacerlo”. Según el órgano implicado, puede ser digestiva (colostomía e ileostomía) o urinaria (urostomía).

En este marco, es vital para quienes atravesaron un procedimiento quirúrgico contar con los siguientes materiales:

Bolsas y discos de Colostomía.

Bolsas y discos de Ileostomía.

Bolsas y discos de Urostomía.

Pastas adhesivas.

Cómo solicitar las bolsas y discos de colostomía, ileostomía y urostomía paso a paso

El trámite lo puede realizar el afiliado, su apoderado/a o un familiar.

Solo necesitará:

El DNI.

Formulario de solicitud de elementos de Ostomía, el cual se puede retirar desde cualquier Agencia PAMI o La credencial de afiliación y una Orden Médica Electrónica o el, el cual se puede retirar desde cualquier Agencia PAMI o descargarse desde la página web

En el caso de que el médico esté habilitado para emitir una Orden Médica Electrónica, la persona afiliada no deberá hacer ninguna gestión.

En el caso de realizar el trámite web, el afiliado debe:

Ingresar a la página web de PAMI.

Hacer clic en Trámites.

Ingresar en Insumos Médicos y Bolsas de Colostomía, Ileostomía y Urostomía

Hacer clic en Iniciar este trámite web.

Llenar los campos de número de afiliado, DNI y número de trámite del DNI.

Completar con los datos correspondientes y la documentación necesaria.

Cabe destacar que la provisión no tiene vencimiento y se continúa mientras persista la necesidad de la persona afiliada al PAMI.

Según la causa que la origina, la utilización de las bolsas puede ser temporal o permanente. En el caso de que sea temporal, PAMI sugiere que el afiliado mantenga un seguimiento médico constante para favorecer la recuperación y evitar que se vuelva crónico.

PAMI: guía paso a paso para solicitar las bolsas y discos de colostomía, ileostomía y urostomía Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuáles son los tipos de bolsas de ostomía

Según la obra social de los jubilados y pensionados, las bolsas de ostomía se dividen según el sistema:

De una pieza : la bolsa y la base adhesiva forman una sola unidad. Son prácticas y fáciles de colocar.

De dos piezas: la bolsa se acopla a un disco que queda adherido a la piel. Este sistema es recomendable si la persona tiene sensibilidad, heridas o sangrado alrededor del estoma.

También se dividen según el vaciado:

Bolsa de ileostomía : abierta o drenable, ya que el contenido es líquido o semilíquido.

Bolsa de colostomía : cerrada, se usa para contenido sólido o pastoso y se desecha al llegar al 50 % de su capacidad.

Bolsa de urostomía: tiene una válvula que permite vaciar la orina fácilmente.

También se dividen según la forma del estoma:

Planas: indicadas cuando el estoma sobresale bien de la piel. Brindan comodidad y buena adherencia.

Convexas: Con base curva hacia afuera, ayudan a sellar mejor en estomas planos o hundidos.

En conclusión, los afiliados que tuvieron un procedimiento quirúrgico como la colostomía, ileostomía o urostomía, cuentan con las bolsas y discos mientras dure su tratamiento.