El spray se aplica directamente sobre tejidos como sofás, cortinas y alfombras.

En el hogar se ubican ciertos elementos que no se lavan todas las semanas, aunque se usen a diario. Un sofá, una cortina o una alfombra pueden no estar sucios a simple vista, pero sí haber perdido ese aroma fresco que deja una limpieza reciente. Para estos casos, Mercadona ofrece un potente spray contra los malos olores a precio regalado.

El producto en cuestión es el eliminador de olores para tejidos de su marca Bosque Verde, que cuesta apenas 2 euros y se presenta en una botella de 500 mililitros con pistola pulverizadora, pensada para refrescar textiles sin necesidad de pasarlos por la lavadora.

Este artículo no busca reemplazar un lavado completo cuando la prenda realmente está sucia, sino actuar como una solución rápida para sofás, cortinas, alfombras o prendas de uso ocasional que acumulan olores entre lavado y lavado.

Las funciones principales de este potente spray de Mercadona

La principal función del eliminador de olores para tejidos es neutralizar olores como los de tabaco, comida o humedad que quedan impregnados en las telas con el uso cotidiano. También pueden aplicarse en habitaciones que estuvieron cerradas varios días o en prendas de abrigo guardadas durante una temporada en el armario.

El eliminador de olores en tejidos que ofrece Mercadona en su sitio web. Captura de pantalla Mercadona

Este tipo de productos ganó terreno en los hogares en los últimos años, porque permite actuar sobre el olor de forma inmediata en textiles que no siempre resulta práctico lavar con frecuencia, como tapicerías, cojines o alfombras grandes.

El modo de aplicarlo sobre los tejidos para transformar el ambiente

El uso del producto es sencillo. Conviene pulverizarlo de manera pareja sobre la tela, a unos 30 centímetros de distancia, humedeciendo la superficie sin llegar a empaparla, y luego dejarla secar al aire antes de volver a utilizar el tejido. Si el olor persiste, puede repetirse la aplicación siguiendo las indicaciones del envase.

Su pulverizador facilita distribuir el producto de forma uniforme sobre distintas superficies, lo que lo vuelve cómodo para incorporar como parte de la limpieza diaria del hogar.

Las precauciones que conviene tener en cuenta

El fabricante recomienda no utilizarlo sobre seda, cuero, pieles ni tejidos que puedan mancharse con agua. También sugiere probarlo primero en una zona poco visible para asegurarse de que no altere el color de la tela antes de aplicarlo en toda la superficie.

Además, el producto no debe rociarse directamente sobre personas ni animales, y debe mantenerse fuera del alcance de los niños . Aunque ayuda a refrescar los textiles, no sustituye al lavado cuando la prenda está realmente sucia ni garantiza la eliminación de todas las bacterias presentes en la tela.

El producto se encuentra disponible en Mercadona a tan sólo 2 euros. Fuente: Wikimedia Commons Wikimedia Commons

Cómo comprar online en Mercadona: paso a paso

Para realizar el pedido de manera online, hay que seguir estos pasos: