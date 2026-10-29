Cómo preinscribir a tu hijo/a para el Ciclo Lectivo 2027 en una escuela estatal CABA y cuál es la fecha límite para hacerlo

El pasado 5 de octubre comenzó la preinscripción a través del sistema de inscripción en línea (IEL) al Ciclo Lectivo 2027 en Ciudad de Buenos Aires, el cual tiene como fecha límite el próximo 6 de noviembre.

El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires compartió la guía paso a paso para realizar la preinscripción tanto de manera online como de manera presencial en las sedes con turno previo.

Cómo preinscribir a tu hijo/a

Los padres, madres o responsables deberán preinscribir a su hijo/a a través del Sistema de Inscripción en Línea:

Ingresar a la página oficial de inscripción escolar de CABA.

Hacer clic en Iniciar preinscripción.

Registrarse con mi BA.

Ingresar a la cuenta de la ciudad.

Completar los datos del estudiante y de los responsables.

Elegir las escuelas de preferencia.

Presentar la documentación: DNI del estudiante, DNI del padre, madre o responsable legal, comprobante de domicilio.

Cómo preinscribir a tu hijo/a para el Ciclo Lectivo 2027 en una escuela estatal CABA y cuál es la fecha límite para hacerlo. Imagen ilustrada con Gemini

Fechas de la preinscripción al Ciclo Lectivo 2027

En este contexto, los padres de los estudiantes deben estar atentos a todas las instancias de este trámite, que son las siguientes:

Preinscripción : 5 de octubre al 6 de noviembre del 2026.

Control documental : 5 de octubre al 17 de noviembre del 2026. Se presentará toda la documentación que respalda la información suministrada en el Sistema de Inscripción en Línea. Este paso es importante porque, si la documentación no está completa, la preinscripción no será considerada para la asignación de vacantes.

Sorteo Público Anual : será el 21 de octubre de 2026. Este no asigna vacantes, sino que es un sorteo para desempatar a los aspirantes en caso de igualar las condiciones de ingreso.

Consulta del estado de asignación de vacantes: a partir del 4 de diciembre de 2026, los padres podrán ingresar a la plataforma y a partir del 9 de diciembre podrán consultar en las sedes habilitadas.

Cabe destacar que quienes necesiten asesoramiento durante el período de inscripción y/o control documental, podrán acercarse a algunas de las sedes presenciales, con turno previo y evacuar las dudas.

Quiénes deben preinscribirse a través del sistema de inscripción en línea

Está dirigido a todos aquellos aspirantes a ingresar por primera vez a una escuela de gestión estatal de la Ciudad de Buenos Aires o que cambien de nivel educativo.

Estudiantes matriculados en escuelas de gestión estatal de la Ciudad de Buenos Aires que cambien de nivel (de sala de 5 a 1er grado de Primaria y de 7mo grado a 1er año de Secundaria).

Estudiantes de Nivel Inicial que ingresen por primera vez a un jardín de gestión estatal, para todas las salas.

Estudiantes provenientes de escuelas privadas de la Ciudad de Buenos Aires, para todas las salas, grados y años.

Estudiantes provenientes de escuelas de otras provincias o del exterior, ya sean privadas o estatales, en cualquier sala, grado o año.

Estudiantes para la modalidad de Educación Especial que no se encuentren matriculados en gestión estatal de la Ciudad de Buenos Aires.

En conclusión, los padres cuentan con posibilidades para inscribir a su hijo/a de manera online o recibir asistencia de manera presencial en una de las sedes con turno previo.