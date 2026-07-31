Más docentes se suman al paro este lunes: esta provincia tampoco comenzará las clases.

El paro docente previsto para este lunes volverá a afectar el normal funcionamiento de las escuelas argentinas. A la convocatoria nacional impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) se incorporó la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), por lo que esa jurisdicción tampoco iniciará el ciclo lectivo con normalidad.

Los sindicatos sostienen que la protesta responde al deterioro de las condiciones laborales y salariales del sector. Además, cuestionan las políticas nacionales en materia educativa y reclaman la apertura de instancias de negociación que, aseguran, permanecen paralizadas desde hace meses.

El reclamo por la paritaria y la recuperación de los salarios

Uno de los principales ejes del conflicto es la falta de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, ámbito donde habitualmente se debaten los salarios, las condiciones de trabajo, la capacitación de los educadores y las políticas de inversión para el sistema educativo.

En Córdoba, la UEPC también convocó a una amplia jornada de protesta para acompañar el paro y visibilizar los reclamos del sector (Fuente: ChatGPT).

Desde la UEPC consideran que la ausencia de esa mesa de diálogo profundiza el conflicto y deja sin respuesta los principales planteos del sector. Para el gremio, retomar las negociaciones resulta indispensable para avanzar en soluciones que permitan recomponer la situación de los trabajadores.

A esto se suma el reclamo por la recuperación del poder adquisitivo de los haberes y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Según expresaron desde la organización sindical, “Los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo mientras se mantiene el incumplimiento en la restitución del Fonid”, una situación que impacta directamente en los ingresos de miles de educadores.

Los otros reclamos que impulsan la jornada de protesta

La convocatoria también incorpora otros planteos vinculados al sistema educativo y previsional. Los gremios manifestaron su rechazo a cualquier modificación que implique cambios en el régimen jubilatorio y defendieron la continuidad del sistema público de reparto.

En ese sentido, desde la organización sindical remarcaron: “Rechazamos toda reforma jubilatoria y defendemos el sistema previsional público, solidario y de reparto”, postura que será uno de los ejes centrales de la movilización prevista para este lunes.

Además, los sindicatos expresaron su rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa y solicitaron la aprobación de una nueva ley de financiamiento que incremente la inversión en infraestructura escolar, conectividad, comedores, becas y programas educativos.