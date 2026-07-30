Con el regreso a clases tras el receso de invierno, miles de estudiantes de secundaria deberán prestar especial atención a la cantidad de faltas acumuladas , ya que podría establecerse una “ suspensión ” a su regularidad .

Esto se debe a que la Ciudad de Buenos Aires mantiene vigente el nuevo régimen de asistencia, que endureció los criterios para conservar la condición de alumno regular durante el ciclo lectivo.

La medida redujo el máximo de inasistencias permitidas y establece que quienes superen ese límite deberán recuperar contenidos obligatorios para continuar con su trayectoria escolar.

Cuántas faltas puede tener un alumno antes de perder la regularidad

El régimen actual establece que los estudiantes de escuelas secundarias, tanto públicas como privadas, pueden acumular hasta 20 faltas durante todo el año .

Los estudiantes del nivel secundario de la Ciudad de Buenos Aires cuentan con un máximo de 20 faltas permitidas por ciclo lectivo. (Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Además, el control ya no se realiza únicamente al finalizar cada bimestre. La asistencia se monitorea de manera continua y cada período tiene un tope específico.

Las principales reglas son:

Máximo de 20 faltas en todo el ciclo lectivo .

Hasta 5 inasistencias por bimestre.

Mayor control sobre las llegadas tarde y las ausencias injustificadas.

Qué pasa si un estudiante supera el límite de faltas

Cuando un alumno pierde la condición de regular, no queda automáticamente fuera del sistema educativo , pero sí deberá cumplir una instancia obligatoria para recuperar los contenidos que no pudo acreditar durante el año.

Esa recuperación puede realizarse durante el receso invernal o en el período de apoyo que se desarrolla entre diciembre y febrero, según lo determine cada escuela.

La intención del Ministerio de Educación es intervenir antes de que el ausentismo reiterado derive en dificultades académicas o en el abandono escolar.

Cómo controla las faltas el Ministerio de Educación

El seguimiento comienza mucho antes de que un estudiante llegue al límite permitido.

Desde la segunda falta injustificada , las escuelas activan mecanismos de contacto con las familias para conocer los motivos de las ausencias y acompañar la continuidad escolar.

Al mismo tiempo, la Ciudad utiliza distintas herramientas para monitorear el presentismo: