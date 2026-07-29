La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional con movilización al Ministerio de Economía para el lunes 3 de agosto. La decisión fue tomada durante un plenario del gremio, en el que los representantes sindicales expresaron su preocupación por la pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos y cuestionaron la política salarial del Gobierno.

Hasta el momento, ATE no informó un horario oficial de inicio del paro ni de la movilización del lunes 3 de agosto. El gremio confirmó la medida de fuerza y la marcha hacia el Ministerio de Economía, pero no difundió un cronograma con la hora de concentración o de inicio de las actividades.

Por qué ATE convocó a un paro nacional

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo que los salarios de los trabajadores estatales quedaron muy rezagados frente al aumento del costo de vida y afirmó que la recomposición salarial es una de las principales demandas del sector.

La protesta comenzará durante la jornada del lunes y tendrá como eje una movilización hacia el Ministerio de Economía. Además, el gremio analiza coordinar acciones junto a CTERA, ya que la medida coincide con el regreso a clases luego del receso invernal.

Desde ATE señalaron que, entre enero y junio de 2026, los aumentos salariales otorgados a los empleados de la Administración Pública Nacional acumularon 12,9%, mientras que la inflación alcanzó el 16,9% en ese mismo período. Según el sindicato, esta diferencia profundizó la pérdida del poder de compra de los trabajadores.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. Instagram @rodoaguiar

¿A quiénes afecta el paro nacional del 3 de agosto?

La medida de fuerza fue convocada por ATE, por lo que afectará principalmente a los trabajadores de la Administración Pública Nacional que están representados por ese sindicato.

Entre los organismos donde podrían registrarse demoras, atención reducida o interrupciones parciales se encuentran:

Ministerios y dependencias del Gobierno nacional.

Organismos descentralizados y entes públicos.

Registros y oficinas administrativas del Estado.

Áreas vinculadas a la atención al público en distintos organismos nacionales.

¿A quiénes afecta el paro nacional del 3 de agosto?

Además, como el gremio evalúa coordinar acciones con CTERA, no se descarta que la protesta tenga impacto en algunas escuelas públicas si finalmente los docentes adhieren a la jornada de movilización. Sin embargo, la adhesión dependerá de la decisión que adopte cada jurisdicción y cada sindicato docente.

Por el momento, ATE no anunció afectaciones en el transporte público, bancos o servicios privados , ya que se trata de una medida impulsada por los trabajadores estatales.

Qué reclama ATE y cómo continuará el plan de lucha

Entre los principales reclamos, el gremio denuncia un deterioro sostenido de los ingresos de los trabajadores estatales, el impacto del incremento de las tarifas de los servicios públicos y el ajuste aplicado sobre distintos organismos del Estado.

Desde la conducción sindical también advirtieron que la falta de una actualización salarial acorde a la inflación llevó a muchos empleados públicos a endeudarse para afrontar gastos cotidianos, mientras que cuestionaron el cierre y el vaciamiento de diferentes dependencias estatales.

Además del paro y la movilización del 3 de agosto, ATE confirmó que volverá a manifestarse el 7 de agosto, cuando participará de la Jornada Nacional de Lucha organizada en el marco de la tradicional marcha de San Cayetano, bajo la consigna de “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”