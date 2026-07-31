Varias de las empresas más importantes del mundo distribuirán dividendos durante agosto. Para los inversores que operan Certificados de Depósito Argentinos (Cedears), eso significa que podrán cobrar por mantener estos instrumentos que replican acciones del exterior.

Para muchos ahorristas, estos eventos representan un ingreso extra, pero pensar que alcanzan para obtener una rentabilidad es un error.

Cuando una empresa distribuye utilidades entre sus accionistas, el valor de la acción suele ajustarse desde la fecha ex-dividendo, por lo que el resultado de la inversión dependerá también de cómo evolucione la cotización.

Más allá del monto que reciba cada accionista, estas distribuciones también sirven para identificar sociedades con negocios consolidados y una política sostenida de devolución de capital .

Muchas, que pronto veremos en detalle, llevan décadas remunerando a sus accionistas de forma periódica, aunque cada una responde a estrategias y contextos diferentes.

¿Por qué algunas empresas distribuyen utilidades?

Cada vez que una sociedad obtiene beneficios puede destinarlos a distintos fines. Una opción es reinvertirlos para expandir el negocio, desarrollar nuevos productos o realizar adquisiciones. Otra consiste en transferir una parte a los accionistas mediante dividendos.

Las firmas más maduras suelen combinar ambas estrategias: continúan invirtiendo, pero al mismo tiempo mantienen una política estable de distribución de efectivo.

En cambio, aquellas que todavía atraviesan una etapa de fuerte expansión acostumbran reinvertir la mayor parte de sus recursos para acelerar su crecimiento.

Por eso, un dividendo elevado no convierte automáticamente a una acción en una mejor alternativa. Es apenas uno de los factores que el mercado analiza al momento de valuar una compañía.

7 Cedears que pagan dividendos en agosto

La siguiente selección reúne siete Cedears que suelen concentrar buena parte del interés de los inversores argentinos, ya sea por su liderazgo en sus respectivos sectores, por su presencia habitual en las carteras de largo plazo o por mantener una política sostenida de distribución de dividendos.

Mastercard (MA): el gigante de los pagos digitales

Mastercard es una de las compañías de medios de pago más grandes del mundo. Su negocio no consiste en otorgar créditos, sino en operar una red que conecta bancos, comercios y consumidores, por la que pasan millones de transacciones cada día.

El crecimiento del comercio electrónico y de los pagos digitales la convirtió en una de las empresas más seguidas de Wall Street.

Fuente: Shutterstock Fuente: Shutterstock

En agosto, la compañía distribuirá un dividendo de u$s 0,87 por acción, con fecha de pago prevista para el viernes 7 de agosto. Para acceder a ese cobro, los inversores deben haber comprado el Cedear antes de la fecha ex-dividendo informada para esta distribución.

Mastercard mantiene una política de dividendos trimestrales y, además de repartir efectivo entre sus accionistas, suele destinar parte de su caja a programas de recompra de acciones. Su combinación de crecimiento, rentabilidad y liderazgo explica por qué es uno de los Cedears más observados por los inversores argentinos.

Texas Instruments (TXN): un referente de los semiconductores

Aunque suele quedar detrás de nombres como Nvidia o AMD en términos de popularidad, Texas Instruments ocupa un lugar clave dentro de la industria global de semiconductores. La empresa fabrica chips analógicos y procesadores utilizados en automóviles, maquinaria industrial, equipos médicos y miles de dispositivos electrónicos.

El Cedear pagará un dividendo de u$s 1,42 por acción, con fecha de pago prevista para el martes 11 de agosto.

La compañía realiza cuatro distribuciones por año y es reconocida por haber incrementado sus dividendos durante muchos años consecutivos.

Esa política, sumada a un negocio diversificado y menos dependiente del consumo masivo de computadoras o teléfonos, la convirtió en una de las tecnológicas preferidas por los inversores de largo plazo.

AbbVie (ABBV): una farmacéutica con una sólida política de dividendos

AbbVie figura entre las mayores compañías farmacéuticas del mundo. Su cartera incluye tratamientos para enfermedades inmunológicas, oncológicas, neurológicas y otras especialidades, además de un fuerte trabajo en investigación y desarrollo.

Durante agosto distribuirá un dividendo de u$s 1,73 por acción, con pago previsto para el viernes 14 de agosto.

La empresa reparte dividendos de forma trimestral y suele destacarse entre quienes buscan compañías con una política sostenida de devolución de utilidades. Además del dividendo, el mercado sigue de cerca la evolución de su pipeline de medicamentos y su capacidad para sostener el crecimiento de las ganancias en el tiempo.

Procter & Gamble (PG): una de las históricas pagadoras de dividendos

Procter & Gamble comercializa productos de consumo masivo presentes en millones de hogares a través de marcas reconocidas en higiene personal, limpieza y cuidado del hogar.

La empresa abonará un dividendo de u$s 1,09 por acción, cuyo pago está previsto para el lunes 17 de agosto.

Su política contempla pagos trimestrales y la compañía integra el grupo de empresas estadounidenses con una de las trayectorias más extensas de incrementos sostenidos de dividendos. Esa consistencia, junto con la estabilidad de su negocio, hace que sea habitual encontrarla en carteras orientadas al largo plazo.

Caterpillar (CAT): una forma de seguir la infraestructura global

Caterpillar es el mayor fabricante mundial de maquinaria para construcción, minería y obras de infraestructura. Su desempeño suele reflejar la evolución de la inversión en grandes proyectos alrededor del mundo.

En esta oportunidad distribuirá un dividendo de u$s 1,63 por acción, con fecha de pago prevista para el miércoles 19 de agosto.

La empresa también mantiene una política de dividendos trimestrales y es una referencia para quienes buscan exposición al sector industrial estadounidense. Sus resultados suelen beneficiarse en períodos de expansión de la actividad económica y de mayores inversiones en infraestructura.

Starbucks (SBUX): una marca global que también remunera a sus accionistas

Starbucks opera una de las cadenas de cafeterías más grandes del planeta, con presencia en decenas de países y millones de clientes diarios. Más allá de la evolución del consumo, el mercado sigue de cerca su capacidad para expandirse y mejorar la rentabilidad de sus locales.

La compañía distribuirá un dividendo de u$s 0,62 por acción, con fecha de pago prevista para el viernes 28 de agosto.

Al igual que otras empresas maduras de consumo, Starbucks realiza distribuciones trimestrales y combina esos pagos con inversiones destinadas a sostener su crecimiento. Esa estrategia la mantiene entre los Cedears más observados dentro del sector.

American Express (AXP): un clásico del sector financiero

American Express combina el negocio de tarjetas de crédito con servicios financieros orientados tanto a personas como a empresas. Su evolución suele considerarse un indicador del consumo y del gasto corporativo, especialmente en Estados Unidos.

En agosto pagará un dividendo de u$s 0,95 por acción, cuya fecha de pago está prevista para el lunes 10 de agosto.

La empresa distribuye dividendos cada trimestre y continúa siendo una de las compañías financieras más seguidas del mercado. Su marca, la calidad de su cartera de clientes y su capacidad para generar ganancias de manera consistente explican por qué suele ocupar un lugar relevante en las carteras de quienes buscan exposición al sector financiero estadounidense.

¿Cómo se cobran los dividendos de un Cedear?

Quienes poseen Cedears reciben las distribuciones anunciadas por la empresa del exterior de manera proporcional a la relación de conversión de cada certificado. La acreditación se realiza automáticamente en la cuenta comitente, una vez aplicadas las retenciones correspondientes.

El dato más importante del calendario es la fecha ex-dividendo. Quien compre el Cedear a partir de ese día ya no tendrá derecho a percibir ese pago, sino que deberá esperar una futura distribución si la empresa vuelve a realizarla.

Con estos conceptos claros, estas son siete compañías que distribuirán dividendos en agosto y que, por su liderazgo y trayectoria, suelen estar entre las más seguidas por los inversores argentinos.