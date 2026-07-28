Tras las vacaciones de invierno, docentes confirmaron un paro de 24 horas y estos alumnos comenzarán el ciclo lectivo con un día menos de clases.

El regreso de las vacaciones de invierno en Misiones no fue tranquilo para buena parte de las escuelas de la provincia.

Según el calendario escolar 2026, el receso se extendió del 13 al 24 de julio, y las clases se retomaron el lunes 27.

Sin embargo, la Unión de Docentes Nueva Argentina de Misiones (UDNAM) confirmó un paro total sin asistencia a los lugares de trabajo para este martes 28 de julio , acompañado de una movilización.

Qué pasó y por qué convocaron el paro

Según el cronograma que difundió el gremio, este lunes 27 de julio se realizaron asambleas en las escuelas, con o sin alumnos y abiertas a la comunidad, para debatir y organizar las medidas de fuerza. El martes llega el paro total.

Desde UDNAM explicaron que la medida busca visibilizar varios reclamos puntuales:

Recomposición salarial frente a la pérdida del poder adquisitivo.

Mejora en el estado de los comedores escolares .

Pase a planta permanente del personal de servicio.

Rechazo a la denominada “esencialidad” educativa.

El sindicato remarcó que la medida se toma “en defensa de nuestros derechos y el futuro de nuestras escuelas” y que el objetivo final es garantizar sueldos dignos y escuelas de calidad.

No es la única organización que se sumó a la protesta. El Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL) y ATE Misiones también convocaron a un paro de 48 horas para el lunes y el martes, por lo que el impacto en las aulas podría sentirse en varios puntos de la provincia y no solo en los establecimientos afiliados a UDNAM.

En cambio, la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM), el sindicato mayoritario y alineado al gobierno provincial, aceptó la última propuesta salarial y no adhiere a la medida de fuerza. Por eso, el nivel de acatamiento va a variar según la escuela y la localidad.

Qué reclaman los docentes misioneros

El trasfondo del conflicto tiene que ver con el atraso salarial del sector frente a la inflación. Según datos del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, la canasta básica total para una familia tipo rozó los $1.800.000 mensuales en junio en Misiones, una cifra que los gremios usan como referencia para pedir una recomposición mayor a la ofrecida por el gobierno.

Las asambleas y movilizaciones se replicaron en distintos puntos de la provincia, incluida una concentración prevista en la Plaza 9 de Julio de Posadas.

Por el momento, no hay una nueva convocatoria confirmada para lo que resta de la semana, aunque los gremios advirtieron que el plan de lucha puede continuar si no hay avances en la mesa salarial con el gobierno provincial.

Se recomienda a las familias con hijos en edad escolar consultar directamente con cada establecimiento para confirmar si habrá actividad normal este martes, dado que el acatamiento no es parejo en toda la provincia.

En la práctica, esto significa que algunas escuelas van a funcionar con normalidad, otras van a abrir con guardia mínima y otras directamente no van a tener actividad. La recomendación de los propios gremios es comunicarse con la dirección de cada institución antes de mandar a los chicos.