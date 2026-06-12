La suspensión afectará a colegios oficiales en todo el país durante un día completo.

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El Ministerio de Educación dejó en firme el cierre de todas las escuelas este lunes 15 de junio, en el marco del feriado nacional por el Sagrado Corazón de Jesús.

La decisión implica la suspensión total de clases en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, tanto en zonas urbanas como rurales, y se enmarca dentro del calendario oficial de festivos que rige para todo el territorio colombiano.

La jornada no lectiva aplica para los colegios privados que operan bajo el calendario B y responde a la normativa que regula los días festivos nacionales, los cuales deben ser respetados por el sistema educativo, sin afectar el cumplimiento de las semanas académicas obligatorias.

¿Por qué no habrá clases el lunes 15 de junio en Colombia?

El lunes 15 de junio fue declarado feriado nacional por la celebración del Sagrado Corazón de Jesús, una fecha de profunda tradición religiosa y cultural en el país. Aunque esta festividad se conmemora históricamente el 12 de junio, en Colombia se traslada al lunes siguiente gracias a la Ley Emiliani.

Esta normativa busca concentrar los días festivos en lunes para fomentar el descanso, el turismo interno y la organización de semanas laborales más cortas, sin alterar el calendario productivo ni educativo.

El Ministerio de Educación decretó el cierre de todas las escuelas el lunes 15 de junio, por lo que los estudiantes tendrán tres días consecutivos sin clases: sábado, domingo y lunes. (Fuente: Edición propia)

¿Qué niveles educativos suspenden clases por el Sagrado Corazón de Jesús?

El cierre decretado por Educación abarca a todos los estudiantes de colegios oficiales del calendario B en los niveles de preescolar, básica primaria y secundaria. Durante esta jornada no se desarrollarán actividades académicas, evaluaciones ni clases virtuales, ya que se trata de un festivo de carácter nacional.

Las secretarías de educación territoriales deberán garantizar que esta suspensión no afecte el cumplimiento de las 40 semanas lectivas exigidas por la ley.

¿Cuándo se reanudan las clases tras el feriado?

Las clases en los colegios oficiales se reanudarán el martes 16 de junio o en la fecha que cada secretaría de educación haya establecido como inicio formal del año escolar. El lunes 15 no será recuperado como día lectivo, ya que el calendario contempla este tipo de suspensiones por festivos nacionales.

Las autoridades recomiendan a padres y estudiantes consultar directamente con cada institución para confirmar horarios y fechas específicas de inicio de clases.