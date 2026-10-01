El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un cambio en las condiciones del tiempo en la Ciudad de Buenos Aires durante los próximos días. El pronóstico prevé lluvias para el fin de semana, antes de la vuelta del tiempo estable.

Según el pronóstico del SMN para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las precipitaciones podrían llegar el sábado 3 de octubre, mientras que el viernes podrían registrarse algunas ráfagas de viento.

Cuándo llegan las lluvias a Buenos Aires, según el SMN

El pronóstico del organismo anticipa que el viernes 2 de octubre tendrá una temperatura máxima de 17°C y una mínima de 9°C. Durante gran parte de la jornada, las probabilidades de lluvia serán bajas, aunque por la noche podrían registrarse ráfagas de viento de entre 42 y 50 km/h.

El sábado 3 será la jornada con mayor probabilidad de precipitaciones. El SMN prevé una máxima de 19°C y una mínima de 11°C, con probabilidades de lluvia de entre el 10% y el 40% durante la mañana y la tarde.

Pronóstico del tiempo en CABA. SMN.

Para el domingo 4, las condiciones comenzarán a mejorar. Se espera una máxima de 17°C y una mínima de 10°C, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades significativas de precipitaciones.

Cómo seguirá el tiempo en Buenos Aires durante la próxima semana

Después de las lluvias del sábado, el pronóstico anticipa una mejora en las condiciones meteorológicas para el comienzo de la semana.

El lunes 5 se espera una máxima de 23°C y una mínima de 13°C, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias previstas. El martes 6 continuará el tiempo estable, con temperaturas de entre 12°C y 22°C.

En tanto, para el miércoles 7, el SMN anticipa una máxima de 18°C y una mínima de 14°C, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones previstas.

De esta manera, el sábado será la jornada con mayor probabilidad de lluvias en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el domingo y los primeros días de la semana siguiente presentarían mejores condiciones para las actividades al aire libre.