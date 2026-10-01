Antes de renovar la licencia, es importante consultar los antecedentes de tránsito.

Las multas de tránsito pueden generar dudas al momento de renovar la licencia de conducir si el conductor tiene infracciones pendientes registradas en sus antecedentes.

Durante el trámite, se consultan los antecedentes de tránsito del solicitante para verificar, entre otros datos, las infracciones, el puntaje y la existencia de posibles inhabilitaciones para conducir. Pero, ¿qué ocurre si el conductor tiene multas al momento de actualizar el registro?

Licencia de conducir: ¿se puede renovar con multas?

La Disposición 54/2025 establece que cada jurisdicción puede determinar si exige el pago de las infracciones registradas como condición para continuar con el trámite.

Esto significa que una persona puede encontrarse con una multa registrada en sus antecedentes y, al mismo tiempo, que la posibilidad de continuar con la renovación dependa de las condiciones establecidas por la autoridad que emite la licencia.

¿Qué pasa en la Provincia de Buenos Aires?

Respecto a la Provincia de Buenos Aires, la página oficial de Seguridad Vial establece que las multas de tránsito municipales con sentencia firme deben estar pagadas para poder realizar el trámite de la licencia. Para ello, se debe presentar el correspondiente certificado de libre deuda municipal .

A su vez, el Gobierno bonaerense indica que las multas con sentencia firme deben estar regularizadas antes de iniciar el trámite. Si existen infracciones pendientes, el conductor debe abonarlas o resolver su situación ante el Juzgado de Faltas correspondiente.

Por eso, para quienes tienen domicilio en la provincia, tener una multa impaga con sentencia firme puede impedir avanzar con la renovación de la licencia hasta que la situación sea regularizada.

Una vez realizado el pago, la acreditación puede demorar aproximadamente 72 horas. Durante ese período, todavía se puede impedir el trámite de la renovación de la licencia.

Qué hacer antes de renovar el registro si hay dudas sobre las infracciones

Las multas de tránsito pueden afectar el trámite de renovación de la licencia de conducir. (foto: archivo)

Una persona que quiera renovar la licencia primero tiene que consultar y resolver las infracciones pendientes antes de solicitar el turno.

La Provincia permite consultar las infracciones registradas a través de su Web del Infractor, donde también se puede acceder al historial y gestionar el pago.

¿Qué pasa si tengo cinco o más infracciones graves?

La normativa también establece un requisito adicional para quienes acumulan cinco o más infracciones graves.

En estos casos, la Disposición 54/2025 indica que el conductor tiene que volver a realizar los exámenes teórico y práctico para obtener o renovar la licencia. Se trata de una exigencia adicional relacionada con sus antecedentes de tránsito.

¿Qué ocurre si hay una inhabilitación para conducir?

Tener una inhabilitación para conducir es distinto de tener una multa pendiente. La inhabilitación significa que existe una sanción que impide conducir durante el período establecido.

Al momento de renovar la licencia, el sistema consulta los antecedentes de tránsito para verificar si el conductor tiene una inhabilitación vigente.

Si aparece una sanción de este tipo, no podrá continuar con el trámite de renovación mientras permanezca inhabilitado .

Entonces, ¿qué sucede con las infracciones y la renovación de la licencia?

La exigencia de pagar las infracciones depende de la jurisdicción y, en el caso de la Provincia de Buenos Aires, las multas con sentencia firme deben estar regularizadas.

Una inhabilitación impide continuar con el trámite, mientras que quienes acumulen cinco o más infracciones graves deben volver a hacer los exámenes correspondientes.