Tras un comienzo de primavera inestable y un inicio de semana marcado por las lluvias, el clima comenzó a mejorar progresivamente. Sin embargo, los primeros días de octubre traerán nuevas condiciones de inestabilidad y se espera que las precipitaciones regresen antes de lo previsto.

Cómo estará el clima durante la semana

Para lo que queda de la semana, se esperan condiciones favorables, aunque, pese a que la primavera ya comenzó oficialmente, el frío parece no dar tregua.

El jueves 1 de octubre estará nublado, pero no se esperan lluvias. La temperatura mínima será de 11 grados y la máxima llegará a los 17. Además, habrá viento moderado del sudoeste, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Pronóstico del tiempo en AMBA. Servicio Meteorológico Nacional.

El viernes 2 se registrará un leve ascenso de la temperatura máxima, que llegará a los 18 °C, mientras que la mínima descenderá a 9 °C, la más baja de la semana. El cielo estará mayormente soleado, con algo de nubosidad durante la mañana que irá disminuyendo hacia la tarde. No se esperan lluvias y habrá viento moderado del oest

Pronóstico para el fin de semana en el AMBA: cuándo vuelven las lluvias

El sábado 3 se registrará un aumento de la temperatura, con una máxima de 19 °C y una mínima de 11 °C. El cielo estará nublado durante toda la jornada y, por la mañana, habrá entre un 10% y un 40% de probabilidad de lluvias y tormentas. Las condiciones mejorarán hacia la tarde, con viento moderado del noroeste.

El domingo 4, en cambio, se producirá un descenso de la temperatura, con una máxima de 17 °C y una mínima de 10 °C. Se alternarán momentos de sol y nubosidad, sin probabilidad de lluvias. El viento será leve y soplará desde el sudoeste.

Cómo estará el clima para el inicio de la semana

El lunes 5 se registrará un importante ascenso de la temperatura, con una máxima de 23 °C y una mínima de 13 °C. Será una jornada templada, con cielo mayormente soleado y un aumento de la nubosidad hacia la tarde y la noche. No se esperan lluvias y habrá viento leve del noroeste.

El martes 6 continuará el tiempo templado, con una máxima de 22 °C y una mínima de 12 °C. Se espera una jornada agradable, con cielo mayormente despejado y sin probabilidad de precipitaciones. El viento será leve a moderado del sudoeste.