Además del Documento Nacional de Identidad (DNI), una botella de agua, ropa cómoda y alimentos, los peregrinos deberán incluir un papel esencial. (Foto: Basílica Nuestra Señora de Luján)

Las recomendaciones para todos los que realicen la Peregrinación a Luján este sábado 3 de octubre incluyen una serie de elementos que no pueden faltar en las mochilas para concretar la caminata de manera segura.

La Basílica Nuestra Señora de Luján emitió a través de su sitio web oficial una lista de sugerencias para quienes emprendan el recorrido a pie de los 60 kilómetros que unen el barrio porteño de Liniers con la localidad bonaerense.

Además del Documento Nacional de Identidad (DNI), una botella de agua, ropa cómoda y alimentos, los peregrinos deberán incluir un papel esencial que les permitirá salir de apuros en caso de tener ciertas dificultades durante el recorrido.

¿Cuál es el papel que los peregrinos deben llevar en la mochila?

Las sugerencias que difundió la organización del evento que se realiza todos los años durante el primer fin de semana de octubre, incluyen un consejo particular: llevar un papel con el teléfono de un contacto de emergencia .

Los fieles deberán incluir en sus mochilas un papel con el teléfono de un contacto de emergencia. (Foto: Basílica Nuestra Señora de Luján) Basílica Nuestra Señora de Luján

La recomendación que brinda la Basílica Nuestra Señora de Luján tiene como fin que los peregrinos estén preparados por si requieren asistencia durante la caminata.

Además del papel con el contacto de emergencia, es esencial que los fieles lleven consigo su DNI. Ambos documentos les permitirán identificarse a la hora de llevar adelante algún procedimiento concreto o solicitar ayuda.

¿Qué elementos llevar durante la Peregrinación a Luján?

La organización difundió una lista de elementos básicos que no pueden faltar en las mochilas de los peregrinos este sábado 3 de octubre.

Si bien se espera una jornada marcada por tiempo inestable, cielo cubierto y altas probabilidades de precipitaciones, se aconseja llevar gorra, protector solar, un impermeable liviano y ropa de abrigo para las horas de la noche y la madrugada.

Otro de los puntos centrales de la preparación tiene que ver con el tipo de calzado. Una equivocación frecuente es la de estrenar zapatillas para la ocasión, sin haberla probado previamente. Para estas actividades, se aconseja que sean cómodas y ya probadas. También se aconseja llevar medias sin costuras y uno o dos pares de repuesto para cambiarse durante el trayecto.

¿Qué llevar en la mochila durante la Peregrinación a Luján?

La lista completa de elementos para llevar en una mochila liviana incluyen:

Documento y un papel con el teléfono de un contacto de emergencia.

Agua y algo liviano para comer en el camino (frutas secas, barritas, sándwiches).

Gorra, protector solar e impermeable liviano.

Ropa de abrigo para la noche y la madrugada.

Curitas, vaselina o crema para prevenir ampollas, y un par de medias de repuesto.

Efectivo en billetes chicos y el celular cargado (un cargador portátil ayuda).

Un rosario, estampa o intención escrita.

¿Cómo cuidarse durante la Peregrinación a Luján?

Durante el recorrido, la organización establece como una de las claves caminar acompañado, además de mantener un ritmo parejo y realizar descansos cortos y frecuentes.

En estos contextos, la hidratación es fundamental, además de la ingesta de alimentos. A pesar de no sentir sensación de hambre o sed, es importante beber y comer algo liviano de manera regular.

A lo largo del trayecto, los peregrinos podrán recurrir a asistencia a través de distintos puestos, tales como los de hidratación, atención médica y/o acompañamiento espiritual.

Otro de los consejos que se brindan, particularmente para quienes decidan caminar de noche, tiene que ver con utilizar ropa clara o elementos reflectivos que puedan ayudar a mejorar la visibilidad, particularmente para los conductores que circulan en vehículos motorizados.