Según explica la dermatóloga Shilpi Khetarpal en una publicación de la Clínica Cleveland, el aceite esencial de romero se posiciono como un tratamiento alternativo eficaz para combatir la pérdida de pelo y estimular su desarrollo.

Diversas investigaciones señalan que sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antimicrobianas pueden ofrecer resultados comparables a los de fármacos tradicionales como el minoxidil, especialmente en casos de alopecia androgénica en fases tempranas.

Por qué estimula la regeneración capilar

El éxito del aceite de romero radica principalmente en su capacidad para promover la microcirculación sanguínea en el cuero cabelludo. Al aumentar el flujo de sangre en la zona, los folículos pilosos reciben una mayor cantidad de nutrientes y oxígeno, lo que ayuda a reducir la caída y fortalece la fibra desde la raíz.

Asimismo, estudios sugieren que el ácido carnósico presente en la planta contribuye a regenerar tejidos y nervios dañados en la superficie cutánea, potenciando su efecto reparador cuando se combina con masajes constantes.

El éxito del aceite de romero radica principalmente en su capacidad para promover la microcirculación sanguínea en el cuero cabelludo. Liudmila Chernetska

Igual de eficaz y con menos picazón: el estudio que cambió la mirada sobre el romero

Para evaluar su efectividad frente a los tratamientos convencionales , un ensayo clínico publicado en la revista médica SKINmed analizó durante seis meses a 100 pacientes con alopecia androgénica divididos en dos grupos: uno aplicó aceite esencial de romero y el otro una solución de minoxidil al 2%, dos veces al día.

Los resultados revelaron que, si bien en los primeros tres meses no hubo cambios notorios, al cumplir los seis meses ambos grupos mostraron un aumento significativo en la densidad capilar, sin diferencias relevantes en el nivel de eficacia entre el aceite natural y el fármaco.

Además, la investigación destacó una ventaja clave : quienes utilizaron aceite de romero presentaron considerablemente menos picazón e irritación en el cuero cabelludo en comparación con los que usaron minoxidil.

Cómo aplicarlo correctamente en la rutina

Para aprovechar sus propiedades sin poner en riesgo la salud de la piel, la Dra. Khetarpal recomienda incorporar el producto siguiendo estas pautas de uso:

Mezclar con un aceite portador: Diluir unas gotas en aceites neutros como jojoba o coco para evitar la irritación cutánea.

Masajear la raíz: Aplicar directamente sobre el cuero cabelludo mediante movimientos circulares, ya que el producto no actúa de forma pasiva sobre el largo del pelo.

Añadir a cosméticos sin fragancia: Combinar pocas gotas con champús o acondicionadores suaves para potenciar su absorción.

Dejar actuar varias horas: Mantener el aceite durante la noche o al menos un par de horas antes del lavado para garantizar su efectividad.

Precauciones y expectativas realistas

A pesar de ser una alternativa natural segura, el uso excesivo de este concentrado puede desencadenar enrojecimiento, ardor e inflamación en los folículos.

Por este motivo, se aconseja realizar una prueba de sensibilidad en una pequeña área antes de la primera aplicación integral. Además, su uso está prohibido durante el embarazo y la lactancia por posibles riesgos para el desarrollo fetal.

Por último, los especialistas enfatizan que la constancia es fundamental: se requiere una aplicación de dos a tres veces por semana durante al menos seis meses para observar cambios significativos en la densidad capilar.