Los informes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional alertan la llegada de una fuerte tormenta con granizo por dos días.

El clima será inestable con periodos prolongados de lluvias intensas y ráfagas de viento que podrían suspender el normal desarrollo de las actividades diarias.

Qué localidades están bajo alerta del SMN por lluvias

Las provincias ubicadas al norte argentino se verán envueltas en un sistema de tormentas durante el jueves y viernes. Se esperan grandes acumulaciones de agua que podrían alcanzar los dos dígitos.

La actividad eléctrica se hará presente durante gran parte de la jornada y la humedad será protagonista.

Las localidades bajo alerta meteorológica son:

Misiones: Posadas, Oberá, Apóstoles, El Dorado, Bernardo de Irigoyen, Puerto Iguazú.

Corrientes: Empedrado, Ituzaingó, Paso de los Libres, Mercedes, Monte Caseros.

Cómo estará el clima en Buenos Aires en la semana

El pronóstico del clima señala que para el jueves se espera una mínima de 8° y una máxima de 12°. Puede que las lluvias se hagan presentes durante la tarde.

Para el viernes las condiciones climáticas serán similares, pero el fin de semana la máxima escalará hasta los 16°.