El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó un miércoles 12 de agosto marcado por condiciones meteorológicas adversas en distintas regiones de Argentina.

Según el informe oficial, varias provincias continúan bajo alertas por nevadas y viento, mientras que otros sectores del país podrían registrar tormentas intensas, abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas fuertes y ocasional caída de granizo.

El escenario climático estará dominado por el avance de un sistema de inestabilidad que genera preocupación por su alcance e intensidad.

Cómo estará el clima en las provincias bajo alerta, según el Servicio Meteorológico Nacional

El clima en gran parte del oeste y norte de Argentina estará condicionado por fenómenos de fuerte impacto durante este miércoles.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alerta naranja por nevadas para las provincias de Catamarca, La Rioja y San Juan, donde se esperan acumulaciones significativas de nieve, especialmente en zonas cordilleranas.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alerta naranja por nevadas para las provincias de Catamarca, La Rioja y San Juan, donde se esperan acumulaciones significativas de nieve, especialmente en zonas cordilleranas. Generado con IA.

Estas condiciones podrían generar complicaciones en rutas de montaña y reducir notablemente la visibilidad.

Por otra parte, rige alerta amarilla por nevadas en sectores de Chubut, Río Negro, Salta y Tucumán. En estas áreas, las precipitaciones níveas pueden presentar intensidad variable y provocar dificultades temporarias para la circulación.

Además, continúa vigente la alerta amarilla por viento para Catamarca, Jujuy, Salta y Tucumán. Se prevén ráfagas intensas que podrían superar los valores habituales para la época, con posibles inconvenientes en actividades al aire libre y circulación vehicular.

Recomendaciones del SMN ante las alertas vigentes

El Servicio Meteorológico Nacional aconseja tomar recaudos específicos según cada fenómeno meteorológico.

Ante nevadas

Evitar desplazamientos innecesarios en zonas afectadas.

Circular con extrema precaución y verificar el estado de las rutas.

Mantenerse informado a través de canales oficiales.

Contar con abrigo suficiente y elementos de emergencia.

Ante fuertes vientos

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas.

Evitar actividades al aire libre durante los momentos más intensos.

No refugiarse debajo de árboles o estructuras inestables.

Mantener distancia de postes y tendidos eléctricos.

Ante tormentas fuertes y lluvias intensas

No sacar la basura y mantener limpios desagües y canaletas.

Evitar permanecer en espacios abiertos durante la actividad eléctrica.

No circular por calles anegadas.

Qué significan las alertas amarilla y naranja del SMN

La alerta amarilla indica la presencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar daños o interrupciones temporarias en actividades cotidianas. Si bien no representan un riesgo extremo, requieren atención y seguimiento.

La alerta naranja, en cambio, advierte sobre fenómenos peligrosos que pueden provocar impactos significativos en la población, la infraestructura y el ambiente. En estos casos, el Servicio Meteorológico recomienda extremar las precauciones y mantenerse informado de manera permanente.

Ante un escenario climático tan dinámico, la recomendación principal es seguir las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional y consultar los avisos oficiales antes de emprender viajes o actividades al aire libre en cualquier provincia de Argentina.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

En tanto, el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continuará de la siguiente manera

Miércoles 12 : máxima de 13°C y mínima de 8°C con lluvias aisladas por la tarde y cielo nublado por la noche.

Jueves 13 : máxima de 12°C y mínima de 8°C con cielo nublado por la mañana, lluvias aisladas por la tarde y cielo nublado por la noche.

Viernes 14 : máxima de 14°C y mínima de 8°C con cielo nublado durante toda la jornada.

Sábado 15: máxima de 16°C y mínima de 1°C con cielo nublado durante toda la jornada.

Para las próximas jornadas, se recomienda consultar las actualizaciones oficiales del Servicio Meteorológico debido a posibles modificaciones en el pronóstico.