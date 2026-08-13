La senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, puso en duda su candidatura a jefa de gobierno porteño en 2027 para que el PRO pueda buscar la reelección en ese distrito.

La decisión busca facilitar un acuerdo electoral entre el presidente Javier Milei y Mauricio Macri de cara a las elecciones presidenciales.

“¿Qué es lo primero que va a venir a pedir el PRO? La Ciudad de Buenos Aires. Hay que ser realistas. ¿Y nos vamos a poner obcecadamente a decir que ‘no’? Entonces no querés una coalición", señaló Bullrich este jueves, al ser consultada sobre una posible candidatura porteña suya.

La senadora afirmó que la base de cualquier negociación con sectores aliados debe incluir a quienes manejan provincias o distritos.

La funcionaria hizo estas declaraciones en el marco de la reunión convocada en Casa Rosada este jueves para iniciar negociaciones con el PRO.

Bullrich destacó que participan “cinco gobernadores radicales y los tres del PRO” e insistió con que todos deben “ser parte de una coalición”.

Mariano Sánchez/NA

Además, remarcó que “en esos distritos habría que respetar el principio de continuidad”.

“¿Qué me voy a poner a pensar en la Ciudad de Buenos Aires cuando está en plena discusión este acuerdo político? Yo vengo de ganar la Ciudad por el 51% de los votos siendo candidata a senadora. Tengo todas las posibilidades de serlo, pero también soy consciente de la necesidad de una coalición”, expresó Bullrich en declaraciones al medio DNEWS.

Para Bullrich, la construcción de una coalición resulta “estratégica para la Argentina” porque permitiría fortalecer el frente político de cara a las elecciones presidenciales de 2027.