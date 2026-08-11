Se aproxima la lluvia del año: 48 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento de hasta 70 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un escenario de lluvias fuertes a intensas para distintas regiones de México durante el 12 y 13 de agosto, con acumulados que podrían llegar hasta 150 milímetros. El pronóstico también contempla granizo, descargas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 70 km/h.

Lluvias intensas y granizo: los estados bajo alerta

Para el miércoles 12 de agosto, el SMN prevé lluvias intensas de 75 a 150 mm en el sur de Veracruz, noreste de Oaxaca, norte, este y sur de Chiapas, además de Tabasco.

También se esperan lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm en sectores de Sonora, Durango, Sinaloa, Jalisco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En Chihuahua, Nayarit, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla y Guerrero podrían registrarse lluvias fuertes de 25 a 50 mm.

Para el jueves 13, las lluvias intensas de 75 a 150 mm se concentrarían en el sureste de Guerrero, norte y suroeste de Oaxaca, sur de Chiapas y sur de Veracruz. Puebla y Tabasco tendrían lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm, mientras que otros estados enfrentarían precipitaciones fuertes y chubascos.

Lluvias intensas y granizo: los estados bajo alerta Conagua

Ráfagas de hasta 70 km/h y temperaturas de 45 °C

El pronóstico también contempla ráfagas de viento de entre 60 y 70 km/h. El miércoles podrían presentarse en Chihuahua y Tamaulipas, mientras que el jueves alcanzarían a Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

A pesar de las lluvias, algunas regiones mantendrán temperaturas extremas. El SMN prevé máximas de entre 40 y 45 °C en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de sectores de Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Las precipitaciones más intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo. El organismo también advierte que las lluvias pueden ocasionar encharcamientos, inundaciones en zonas bajas, deslaves y aumento en los niveles de ríos y arroyos.

El escenario se relaciona con la presencia del monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas, vaguadas y una nueva onda tropical.