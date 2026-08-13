La Depresión Tropical Ocho-E se intensificó a la tormenta tropical Hernan en el océano Pacífico, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su Aviso de Ciclón Tropical. Aunque el sistema continúa activo, las autoridades señalaron que no representa peligro para México debido a su ubicación y trayectoria.

De acuerdo con el reporte emitido a las 03:00 horas del 13 de agosto de 2026, el centro de Hernan se encontraba a 2,350 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con desplazamiento hacia el oeste a 4 kilómetros por hora. Presentaba vientos máximos sostenidos de 65 km/h y rachas de hasta 85 km/h.

13 de agosto, 12:00 h: tormenta tropical, con vientos de 65 km/h y rachas de 85 km/h. CONAGUA

Tormenta tropical Hernan: ¿cuál es su trayectoria?

El SMN detalló que Hernan mantendrá durante las próximas horas su desplazamiento hacia el oeste, alejándose todavía más de las costas mexicanas. Por esta razón, el sistema no genera lluvias ni otros efectos sobre territorio nacional.

La información oficial indica que la tormenta tropical podría mantener su intensidad durante el 13 y las primeras horas del 14 de agosto, antes de debilitarse hasta convertirse en depresión tropical y posteriormente en un sistema post-tropical o remanentes.

El pronóstico de trayectoria contempla:

13 de agosto, 12:00 h: tormenta tropical, con vientos de 65 km/h y rachas de 85 km/h.

14 de agosto, 00:00 h: tormenta tropical, con vientos de 65 km/h y rachas de 85 km/h.

14 de agosto, 12:00 h: depresión tropical, con vientos de 55 km/h y rachas de 75 km/h.

15 de agosto, 00:00 h: sistema post-tropical o remanentes, con vientos de 45 km/h y rachas de 65 km/h.

15 de agosto, 12:00 h: continuará como post-tropical o remanentes.

16 de agosto, 00:00 h: post-tropical o remanentes, con vientos de 40 km/h y rachas de 55 km/h.

Ocho-E se ha intensificado a la Tormenta Tropical Hernan en el océano Pacífico. CONAGUA

Aviso de Ciclón Tropical: Hernan no representa peligro para México

En su Aviso de Ciclón Tropical No. 2, el SMN precisó que el sistema se ubicaba en 18.1 grados de latitud norte y 131.9 grados de longitud oeste, con una presión mínima central de 1006 hPa.

La Conagua destacó que, debido a la distancia que mantiene respecto de México y al comportamiento previsto de su trayectoria, no se esperan efectos en el país. El reporte oficial señala expresamente: “El sistema no genera efectos en el país”.

Asimismo, las autoridades indicaron: “El sistema no representa peligro para territorio nacional” y aclararon que, por las condiciones actuales, “debido a su distancia y trayectoria no se emiten recomendaciones”.

La previsión del SMN apunta a que Hernan continuará alejándose de las costas mexicanas y perderá intensidad durante los próximos días. Para el 15 de agosto se espera que el sistema ya se encuentre como post-tropical o remanentes.

Por ahora, no existe una alerta para México asociada con esta tormenta tropical. No obstante, las autoridades meteorológicas mantienen el seguimiento de los sistemas que se desarrollan en el Pacífico y actualizan sus avisos conforme cambia su intensidad o trayectoria.