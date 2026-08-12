Se aproxima un jueves de tormentas: lluvias intensas, granizo y ráfagas de viento de hasta 70 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Conagua, anticipa un jueves con lluvias de distinta intensidad en varias regiones de México.

El pronóstico también contempla descargas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento.

Las precipitaciones más importantes se concentrarán en distintos puntos del occidente, centro y sur del país, mientras que las rachas más fuertes alcanzarán hasta 70 km/h en tres estados.

Se aproxima un jueves de fuertes tormentas: lluvias intensas, granizo y ráfagas de viento de hasta 70 km/h impactarán en estas zonas. Conagua

¿Dónde lloverá con mayor intensidad este jueves?

El SMN pronostica lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Además, se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

También se pronostican intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes, mientras que Baja California tendrá lluvias aisladas.

Las precipitaciones fuertes podrían estar acompañadas por descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Ráfagas de hasta 70 km/h y temperaturas de hasta 45 °C

El viento será otro de los fenómenos destacados del jueves. Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas tendrán viento de 30 a 40 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.

También se prevén rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Tabasco, Campeche y Yucatán.

En cuanto a las temperaturas, se esperan máximas de 40 a 45 °C en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.