Se aproxima el diluvio del año: llega una tormenta de granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento.

España afronta este miércoles una jornada de fuerte inestabilidad. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos meteorológicos en quince comunidades autónomas por tormentas, lluvias y altas temperaturas de hasta 40 grados.

De todas ellas, diez están en nivel naranja, que advierte de un riesgo grave. Se espera una fuerte tormenta con granizo y rachas de viento muy fuertes en varias zonas, mientras el calor sigue castigando a buena parte del país.

Las tormentas que afectarán a las distintas zonas con alerta naranja en España.

¿Dónde lloverá y habrá tormentas este miércoles?

Las precipitaciones más intensas se esperan en el sur. En Andalucía, los avisos estarán activos desde las 13.00 hasta las 21.00 horas, con tormentas acompañadas de rachas muy fuertes y granizo.

Las lluvias intensas dejarán acumulados de unos 20 litros por metro cuadrado en poco tiempo. Es el rasgo más peligroso de la jornada, porque el agua cae de forma torrencial y concentrada.

La Región de Murcia vivirá un episodio muy parecido. Allí también se prevén precipitaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado, junto a tormentas con granizo y ráfagas de viento muy fuertes.

Las distintas alertas meteorológicas activas en España.

¿Qué alertas meteorológicas están activas hoy en España?

La Aemet ha activado avisos en 15 comunidades, diez de ellas en nivel naranja. Estas son las zonas de alerta de mayor riesgo por tormentas, lluvias y calor:

Andalucía

Aragón

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Cataluña

Extremadura

Galicia

Navarra

País Vasco

La Rioja

Otras cinco comunidades están en nivel amarillo, de menor intensidad, sobre todo por las altas temperaturas:

Baleares

Cantabria

Comunidad de Madrid

Región de Murcia

Comunidad Valenciana

En Navarra, País Vasco y La Rioja, los avisos están activos desde las 13.00 horas. La Región de Murcia, pese a estar en amarillo, es la excepción entre las de menor nivel, porque también espera tormentas con granizo.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo por comunidad autónoma?

El calor será la otra gran protagonista, con máximas que rozan o superan los 40 grados. Este es el detalle por territorio:

Andalucía: hasta 40 grados en la Campiña Cordobesa y el Valle del Guadalquivir (Jaén), con tormentas, granizo y rachas muy fuertes.

Castilla-La Mancha: más de 40 grados en el Valle del Guadiana (Ciudad Real) y el Valle del Tajo (Toledo), con fuertes tormentas .

Extremadura: peligro importante por hasta 40 grados en zonas como Vegas del Guadiana (Badajoz).

Aragón: calor predominante, con 39 grados en el sur de Huesca (Cinco Villas) y puntos de Zaragoza.

Castilla y León: hasta 39 grados en la provincia de Burgos y el Condado de Treviño.

Cataluña: máximas de 37 a 39 grados , con avisos concentrados en Lleida y Tarragona.

Galicia: las zonas más calurosas, en el área del Miño (Ourense).

Región de Murcia: calor, lluvias intensas de hasta 20 l/m² y tormentas con granizo.

Cómo evolucionará el tiempo y qué precauciones tomar

La combinación de calor extremo e inestabilidad genera un escenario de riesgo doble: golpes de calor por un lado y tormentas repentinas por otro. La Aemet recomienda extremar la precaución durante las horas centrales del día.

Ante una fuerte tormenta con granizo, conviene evitar desplazamientos innecesarios y resguardarse en un lugar seguro. Las ráfagas de viento muy fuertes pueden provocar caídas de ramas y objetos.

Por el calor, es importante hidratarse, evitar la exposición al sol entre las 13.00 y las 21.00 horas y prestar atención a las personas más vulnerables. Los avisos de la Aemet pueden actualizarse a lo largo de la jornada.