Botella de agua en el techo del auto: qué significa y por qué algunos argentinos lo hacen

La inteligencia artificial ya está cambiando tareas y profesiones, pero no todos los trabajos tendrán el mismo nivel de exposición a la automatización. Las proyecciones laborales apuntan a una mayor demanda de perfiles tecnológicos, profesionales de la salud y trabajadores vinculados con la transición energética.

Para los argentinos que están pensando qué estudiar o en qué especializarse, existen algunas áreas que aparecen con mejores perspectivas. El World Economic Forum (WEF) destaca especialmente el crecimiento de las habilidades relacionadas con IA, datos, ciberseguridad y tecnología, aunque también mantiene como centrales capacidades humanas como el pensamiento analítico y la colaboración.

Las carreras vinculadas con la inteligencia artificial que tendrán más oportunidades

El avance de la IA no solamente genera puestos para quienes desarrollan estas herramientas. También aumenta la necesidad de profesionales capaces de utilizarlas, supervisarlas y evaluar sus resultados.

El World Economic Forum (WEF) destaca especialmente el crecimiento de las habilidades relacionadas con IA, datos, ciberseguridad y tecnología, aunque también mantiene como centrales capacidades humanas como el pensamiento analítico y la colaboración. (Fuente: Shutterstock) Shutterstock

Entre las áreas con mejores perspectivas aparecen:

Inteligencia artificial y aprendizaje automático

Análisis y ciencia de datos

Ciberseguridad

Desarrollo de software

Gobernanza y control de sistemas de IA

El WEF ubica a los especialistas en big data, los profesionales de IA y aprendizaje automático y otros perfiles tecnológicos entre los empleos que más crecerán hacia 2030.

La ciberseguridad también ocupa un lugar destacado. La expansión de los sistemas digitales hace que proteger información, redes e infraestructura sea una necesidad cada vez más importante para empresas y organismos.

Salud y energía: dos sectores que también buscan trabajadores

La tecnología no es la única fuente de nuevos empleos. La salud y los cuidados también aparecen entre las actividades que pueden sostener una demanda elevada durante los próximos años, en parte por los cambios demográficos.

Esto alcanza a médicos, enfermeros y otros profesionales sanitarios, pero también a especialistas en atención de adultos mayores y salud mental. El WEF señala que el envejecimiento de la población será uno de los factores que impulsarán la transformación del mercado laboral.

La transición energética abre otra oportunidad. Los técnicos vinculados con energías renovables, especialmente en instalaciones solares y eólicas, forman parte de las ocupaciones que presentan fuertes perspectivas de crecimiento en las proyecciones laborales estadounidenses.

Además, el crecimiento de las energías renovables requiere trabajadores que puedan instalar, mantener y reparar equipos. Se trata de tareas prácticas que combinan conocimientos técnicos con trabajo presencial y capacidad para resolver problemas en el lugar.

Qué perfiles pueden resistir mejor el avance de la IA

Las proyecciones no permiten afirmar que una carrera esté completamente protegida de la inteligencia artificial. Lo que sí muestran es que la combinación de conocimientos tecnológicos y capacidades humanas será cada vez más importante.

La combinación de conocimientos tecnológicos y capacidades humanas será cada vez más importante. (Fuente: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por eso, además de elegir una profesión con demanda, los trabajadores deberán incorporar nuevas herramientas y actualizar sus conocimientos. El WEF estima que cerca del 40% de las habilidades requeridas en los empleos podrían cambiar hacia 2030.

Entre las capacidades que ganarán importancia aparecen:

Pensamiento analítico y creativo

Manejo de herramientas de IA y datos

Ciberseguridad y conocimientos tecnológicos

Adaptabilidad y aprendizaje continuo

Comunicación y colaboración

La tendencia marca que el trabajador del futuro no necesariamente será quien compita contra la IA, sino quien sepa trabajar con ella y aporte aquello que las herramientas automatizadas todavía no pueden resolver por sí mismas.