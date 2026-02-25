La elección de carrera en 2026 ya no se está haciendo “a ciegas”. En Colombia, los estudiantes están mirando con lupa los indicadores de empleabilidad, los salarios de enganche y la demanda real del mercado antes de inscribirse en la universidad. Los programas relacionados con tecnología, ciencias de la salud y administración concentran hoy la mayor demanda, impulsados por la transformación digital, la expansión del trabajo híbrido y la necesidad de talento especializado en distintos sectores productivos. De acuerdo con reportes institucionales y datos de observatorios laborales, el salario de entrada en varias de estas profesiones parte desde los $2.300.000 y puede superar los $3.500.000 en áreas técnicas y digitales, lo que las convierte en opciones atractivas para quienes buscan estabilidad financiera desde los primeros años de ejercicio profesional. Las cifras de matrícula presencial en instituciones de educación superior muestran una tendencia clara: las carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y las del sector salud están encabezando la lista. Entre los programas con mayor demanda este año se encuentran: Estas carreras no solo registran alta inscripción, sino que además responden a necesidades concretas del mercado laboral colombiano, donde hay déficit de perfiles especializados en desarrollo tecnológico, atención en salud y bienestar mental. El interés de los jóvenes también está alineado con la digitalización empresarial y la creciente inversión en innovación, lo que explica el auge de ingenierías enfocadas en sistemas, datos y automatización. Los datos consolidados de observatorios laborales y portales de empleo evidencian que varias profesiones tradicionales y tecnológicas mantienen tasas de empleabilidad superiores al 80 %. Estas son algunas de las más destacadas en Colombia: El patrón es evidente: las carreras con componente tecnológico o con alta regulación profesional mantienen mejores niveles de vinculación laboral formal. Las proyecciones del sector tecnológico indican que el país aún enfrenta un déficit importante de talento digital especializado. Aunque cada año se gradúan miles de profesionales en áreas TIC, el número de especialistas y posgraduados sigue siendo bajo frente a la demanda empresarial. Entre las carreras y perfiles con mayor proyección a mediano y largo plazo se encuentran: