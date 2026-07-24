La irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) generó un intenso debate global sobre sus límites y regulaciones, y Elon Musk acaba de sumar una perspectiva tan pragmática como controversial.

El CEO de Tesla y creador de SpaceX reconoció que existe una posibilidad concreta de que esta tecnología se vuelva en contra de la humanidad. Sin embargo, aseguró que vale la pena correr ese riesgo frente a la altísima probabilidad de ingresar en una era de prosperidad económica global sin precedentes.

Durante su análisis del panorama tecnológico actual, el magnate sudafricano le puso números concretos a lo que en la industria se conoce como “probabilidad de condena”.

Según sus cálculos, existe entre un 10% y un 20% de chances de que la Inteligencia Artificial adopte un comportamiento destructivo hacia sus creadores. Pese a este escenario catastrófico, Musk considera que el 80% positivo restante justifica ampliamente continuar con el desarrollo acelerado de estos sistemas en lugar de frenar la innovación.

El argumento central del dueño de X (ex Twitter) se basa en el impacto directo que tendrá la automatización extrema en la economía y en el mercado laboral.

Si se evita el escenario de la “IA asesina”, la inteligencia artificial general (AGI) desatará lo que él define como una “era de la abundancia”. En este esquema futuro, el costo productivo de los bienes y servicios caería a niveles históricamente bajos, garantizando que cualquier persona en el planeta tenga acceso a todo lo que necesite, eliminando así la escasez material.

Esta visión dual sobre el futuro explica la agresiva estrategia empresarial del multimillonario en este sector, donde compite frente a frente con gigantes como Google, Microsoft y Meta.

Tras haber sido uno de los cofundadores originales de OpenAI, firma de la que se alejó por diferencias éticas y de negocios, Musk lanzó su propia empresa, xAI. A través de su modelo Grok, busca desarrollar una inteligencia artificial enfocada en “buscar la verdad”, un entrenamiento que él considera clave para evitar que las máquinas aniquilen a los humanos.

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No obstante, el magnate advirtió que el éxito rotundo de esta tecnología traerá aparejado un desafío social profundo vinculado a la crisis de propósito. En un mundo donde las plataformas cognitivas y los robots humanoides puedan realizar cualquier trabajo mejor y más rápido que un ser humano, la civilización deberá replantear su rol.

Así, el debate económico ya no pasará por cómo generar riqueza o empleo, sino por cómo encontrarle sentido a la vida diaria cuando el trabajo tradicional deje de ser una obligación para la supervivencia.

La radiografía trazada por Musk refleja a la perfección el dilema central que hoy atraviesa a los principales inversores de Silicon Valley. La apuesta por la Inteligencia Artificial representa, quizás, el mayor salto al vacío que ha dado la humanidad, pero también encierra la promesa del mayor crecimiento económico imaginable.