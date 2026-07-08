La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) abrió una nueva posibilidad para quienes quieren empezar una carrera universitaria sin contar con el título del secundario.

Se trata de una nueva alternativa dirigida a personas mayores de 25 años, que busquen ingresar a alguna de las más de 120 propuestas académicas de la casa de estudios a través de un régimen especial previsto por la ley.

La inscripción estará disponible desde el 3 al 21 de agosto y está pensada para quienes, pese a no contar con el título secundario, hayan adquirido conocimientos y herramientas a través del trabajo, oficios o experiencias de formación por fuera del sistema educativo formal.

¿Quiénes pueden anotarse para estudiar una carrera sin secundario?

La posibilidad de ingresar a la universidad sin secundario completo está contemplada en el artículo 7 de la Ley de Educación Superior, que habilita el acceso a estudios universitarios para mayores de 25 años siempre que puedan demostrar preparación y aptitudes acordes a la carrera elegida.

En ese marco, la UNLP volverá a abrir este régimen especial de ingreso, que apunta a ampliar el acceso a la educación superior para personas que interrumpieron su trayectoria escolar, pero quieren retomar sus estudios en el nivel universitario.

Cómo inscribirse a la universidad sin secundario

Cuándo abre la inscripción en la UNLP para mayores de 25 años

La inscripción se abrirá desde el 3 al 21 de agosto. Durante ese período, los aspirantes deberán completar el formulario de inscripción, enviar la solicitud de evaluación por correo electrónico y presentar una copia del DNI de forma presencial en el Rectorado.

Además, antes de rendir, los inscriptos participarán de un acompañamiento académico de cuatro semanas organizado por la Secretaría de Asuntos Académicos.

En ese tramo recibirán materiales de estudio y actividades de preparación para llegar a las evaluaciones con herramientas básicas para la vida universitaria.

Cómo es el examen para ingresar a la UNLP sin título secundario

El proceso de ingreso contempla cuatro evaluaciones escritas presenciales, una por semana. Las materias son:

Lengua y Literatura

Matemática

Ciencias Sociales

Ciencias Naturales

Los éxamenes se rendirán desde el 13 de octubre al 6 de noviembre de este año y el cronograma será informado por correo electrónico a cada postulante una vez completada la inscripción.

Qué documentación hay que presentar

Para iniciar el trámite, los aspirantes deberán:

completar el formulario de inscripción cuando sea habilitado por la UNLP;

enviar la solicitud de evaluación al correo oficial informado por la universidad;

presentar una copia del DNI de manera presencial en el edificio del Rectorado.

Cuántas personas ya ingresaron a la UNLP por esta modalidad

La universidad informó que desde 2018 más de 400 personas lograron ingresar a través de este régimen. Solo entre 2022 y 2025 se sumaron, 260 nuevos estudiantes, de los cuales más de la mitad continúa cursando y cinco ya obtuvieron su título universitario.

La iniciativa también se articula con la Dirección de Acompañamiento Universitario en Cárceles, con el objetivo de ampliar el acceso a la educación superior a personas privadas de la libertad.