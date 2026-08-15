Transformación del bachillerato con carreras más actualizadas y de mayor salida laboral.

El Bachillerato Nacional tendrá una nueva oferta educativa con 14 opciones de formación orientadas a sectores con creciente demanda laboral. La transformación contempla áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad, aeronáutica, electromovilidad y comercio internacional.

La medida forma parte de la transformación de la Educación Media Superior impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. El objetivo, de acuerdo con el anuncio, es ofrecer “carreras más actualizadas y de mayor salida laboral” para los estudiantes.

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Estas son las nuevas carreras que llegan al Bachillerato Nacional

La nueva oferta busca que los estudiantes de Educación Media Superior puedan elegir especialidades relacionadas con las nuevas tecnologías, la industria, los negocios y sectores estratégicos para la economía.

Entre las opciones anunciadas se encuentran:

E-Commerce.

Biónica.

Aeronáutica.

Ciberseguridad.

Comercio internacional y aduanas.

Electromovilidad.

Gestión e innovación turística.

Inteligencia artificial.

Inteligencia de negocios.

La presentación contempla 14 nuevas opciones, aunque el listado difundido inicialmente muestra solo parte de las carreras. El propio anuncio anticipa una segunda parte con más información sobre esta transformación educativa.

E-Commerce Biónica Aeronáutica Ciberseguridad Gobierno de México

¿Por qué cambian las carreras del Bachillerato?

La renovación busca acercar la Educación Media Superior a las necesidades actuales del mercado laboral y a sectores que requieren perfiles especializados en tecnología, innovación e industria.

Carreras como Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Electromovilidad apuntan a campos que han adquirido mayor relevancia por la transformación tecnológica y energética.

La incorporación de áreas como Comercio Internacional, E-Commerce y Gestión e Innovación Turística también amplía las alternativas para jóvenes interesados en negocios, servicios y actividades económicas con demanda de nuevos perfiles profesionales.