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Este jueves, 20 de agosto de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este jueves, 20 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 5835 - Pajarito

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 20 de agosto

 1°5835 11°8432
 2820  12°2789
 3°1554 13°7690 
 0410  14°3945 
 5671  15°6917 
 6°7471  16°7710
 5512  17°1911 
 1870  18°4744 
 1185  19°4692 
 10°0141 20°2683 

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¿Qué significa soñar con pajarito?

Soñar con Pajarito suele simbolizar esperanza, libertad e intuición. A veces anuncia buenas noticias o el inicio de algo pequeño que crecerá.

Si Pajarito aparece herido o enjaulado, puede reflejar miedos o límites. Su color, canto y comportamiento matizan el mensaje del sueño.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es esencial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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