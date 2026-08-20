Este jueves, 20 de agosto de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este jueves, 20 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 5835 - Pajarito

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 20 de agosto

1° 5835 11° 8432 2° 2820 12° 2789 3° 1554 13° 7690 4° 0410 14° 3945 5° 5671 15° 6917 6° 7471 16° 7710 7° 5512 17° 1911 8° 1870 18° 4744 9° 1185 19° 4692 10° 0141 20° 2683

¿Qué significa soñar con pajarito?

Soñar con Pajarito suele simbolizar esperanza, libertad e intuición. A veces anuncia buenas noticias o el inicio de algo pequeño que crecerá.

Si Pajarito aparece herido o enjaulado, puede reflejar miedos o límites. Su color, canto y comportamiento matizan el mensaje del sueño.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es esencial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.