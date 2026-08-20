Augusto Salvatto , uno de los referentes más destacados en inteligencia artificial, participó este jueves en Sin Manual, en El Cronista Stream, donde explicó los beneficios que puede otorgar esta tecnología a las pymes.

El especialista definió a la IA desde dos ejes centrales para el mundo de los negocios: sus herramientas de productividad y los algoritmos de datos. En ese sentido, señaló: “Pueden ayudar a solucionar dos deudas que tienen hoy las empresas”.

A su juicio, la primera de ellas es la deuda técnica, marcada por la baja inversión tecnológica de los últimos años: “La inteligencia artificial te permite rápidamente actualizar esos sistemas e incluso desarrollar sistemas propios. Lo caro que antes era desarrollar y generar sistemas, hoy (la IA) bajó muchísimo la barrera de entrada”.

Como segunda deuda, Salvatto mencionó la falta de profesionalización en las pymes. El experto señala que los problemas de las Pymes no son solo técnicos, sino de gestión. Explicó que muchos negocios carecen de indicadores clave para entender el desempeño real. “Esta tecnología te da la posibilidad de que hagas eso no solamente mucho más rápido sino que barato”, destacó.

Pero más allá de destacar estas variables, el especialista advirtió que el uso de cuentas de IA personales o gratuitas en empresas incrementa el riesgo de filtración de datos sensibles. “Tengan mucho cuidado con eso, siempre miren que las herramientas que usen sean las cuentas oficiales”, precisó.

“Por eso, es importante utilizar herramientas oficiales en el plan corporativo o en el plan de equipos, eso es como la primera barrera importante. Si los utilizás, es muy difícil que te termine filtrando tu propia información”, completó.