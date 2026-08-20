El vinagre blanco se convirtió en un gran aliado para quienes prefieren las alternativas naturales antes que los productos químicos para la limpieza del hogar. No solo por su bajo costo, sino porque también es amigable con el ambiente, este líquido trae grandes beneficios.

Si bien suele ser utilizado por su acción higienizante en baños y cocinas para remover grasa y sarro, hay otro truco que está ganando popularidad. Se trata de rociar vinagre en las esquinas de la casa.

Para qué sirve rociar vinagre en las esquinas de la casa

La idea de rociarlo en las esquinas de la casa basa sus principios en el Feng Shui. Se debe a que cuenta con la capacidad de neutralizar energías densas y favorecer la prosperidad dentro del hoga r. Es común entrar a un lugar y experimentar una sensación de pesadez, muchas personas lo atribuyen a la “energía”.

El vinagre cuenta con la propiedad de limpiar energéticamente los ambientes, transformándolos en espacios más agradables.

Los especialistas del Feng Shui detallan que existen tres puntos claves para aplicar el vinagre para remover los bloqueos energéticos: la cocina, el baño y la puerta de entrada .

Cómo aplicar el truco correctamente

No se trata de solo una limpieza física, sino que también depende de intención y atención al simbolismo. Los pasos a seguir son los siguientes:

En la cocina : colocar un pequeño recipiente en las cuatro esquinas por algunas horas. El líquido absorbe la energía estancada. En caso el olor resulte fuerte, se puede ventilar el ambiente.

En el baño : colocar un pequeño recipiente con vinagre en las cuatro esquinas para que actúe como un limpiador natural y energético.

En la puerta de entrada: limpiar la puerta con vinagre, pero manteniendo una intención clara. Mientras se realiza la limpieza, se recomienda repetir mentalmente la frase: “Solo permito que entren a mi vida energías limpias, oportunidades y abundancia”.

La frecuencia para usar este truco

Según sus distintos usos, se recomienda utilizarlo con distintos tiempos:

Como repelente de plagas: 2 a 3 veces por semana de forma preventiva, o diariamente si ya hay presencia de insectos en la zona.

Para marcar territorio o eliminar olores de mascotas: 1 vez al día durante la primera semana hasta cortar el hábito del animal, y luego 2 veces por semana como mantenimiento.

Limpieza y prevención de humedad/moho: 1 vez a la semana.

Otros trucos para el hogar con vinagre

El ácido acético presente en este producto tiene distintos beneficios para tu casa:

Limpieza y desinfección general

Destapar y desinfectar rejillas: tira media taza de bicarbonato de sodio por el desagüe y luego una taza de vinagre blanco de alcohol. Deja actuar 15 minutos (hará efervescencia) y luego deja correr agua hirviendo. Neutraliza malos olores y elimina la grasa acumulada.

Limpiar el microondas sin esfuerzo: coloca una taza apta para microondas con partes iguales de agua y vinagre blanco. Calienta a máxima potencia durante 3 a 5 minutos para que el vapor afloje la grasa pegada. Luego, pasa una rejilla húmeda y listo.

Descalcificar pavas eléctricas y cafeteras: llena la pava con agua hasta la mitad y agrega una taza de vinagre. Ponla a hervir, déjala reposar 20 minutos y enjuaga con abundante agua limpia.

Cuidado de la ropa

Suavizante natural y eliminador de olores: agrega media taza de vinagre de alcohol en el compartimento del suavizante del lavarropas. No deja olor a vinagre en las prendas, quita el olor a humedad de las toallas y ayuda a fijar los colores oscuros.

Remover manchas de sudor: pulveriza vinagre puro sobre la zona de las axilas en la ropa antes de meterla al lavarropas.

Cocina y vajilla