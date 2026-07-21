Musk lanzó una fuerte predicción sobre la IA y el empleo

Elon Musk suele compartir sus reflexiones sobre temas clave de la coyuntura global. El empresario analiza de forma constante el avance de las nuevas tecnologías en la sociedad y sus opiniones generan debates profundos entre especialistas y el público general.

El magnate suele lanzar predicciones sobre el impacto del desarrollo técnico en la economía. Sus declaraciones abordan el futuro de la industria y la vida cotidiana mientras que muchas de sus ideas transformaron la manera de pensar los próximos años .

En esta oportunidad,en la conferencia internacional de tecnología Viva Technology (VivaTech) celebrada en París, el fundador de Tesla se refirió al crecimiento de la inteligencia artificial. El especialista analizó cómo esta herramienta tecnológica redefine los procesos productivos a nivel mundial y puntualizó en que su avance acelerado modifica el mercado laboral de manera irreversible .

¿Qué dijo Elon Musk sobre la IA y el trabajo?

El magnate tecnológico sostuvo que el “sistema de empleo actual tiene los días contados” y remarcó que la automatización avanzada reemplazará a millones de trabajadores en diversas tareas humanas. El empresario advirtió que las máquinas realizarán la mayoría de las actividades actuales.

El magnate planteó un escenario de desempleo masivo impulsado por los sistemas inteligentes. “ El modelo tradicional de empleo está llegando a su fin ”, remarcó Musk y sentenció que la velocidad de los algoritmos superará la capacidad de adaptación de los empleados.

Elon Musk analizó el futuro del empleo según la IA.

La sustitución de la mano de obra generará un impacto directo en la estructura social. “ Las empresas producirán más bienes sin la necesidad de contratar personal de forma masiva y este cambio provocará un desafío sin precedentes para la economía global ”, proyectó.

La solución que plantea Musk a este dilema

Ante este panorama, el referente en tecnología propone un cambio profundo en las políticas estatales de distribución. “Habrá un ingreso universal alto para todas las personas”, aseguró el empresario en su intervención y puntualizó en que el Estado debería emitir cheques para sostener la capacidad de consumo ciudadana.

En ese contexto futuro, el empleo dejará de ser una obligación para la supervivencia diaria. “Mi pronóstico es que el trabajo será opcional”, sostuvo el creador de SpaceX y proyectó que la gente podrá realizar tareas por gusto personal o como un pasatiempo.

En su análisis, el expositor de la conferencia sostuvo que la robótica generará una sobreproducción de bienes y servicios a costos reducidos. “Esta abundancia evitará problemas de inflación a pesar de la emisión de dinero estatal . Los ciudadanos tendrán acceso directo a sus necesidades fundamentales sin depender de un salario tradicional”, indicó.

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