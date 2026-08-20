En esta noticia El mapa sectorial: ganadores y perdedores

La economía argentina dio señales de recuperación en el cierre del primer semestre. Según informó este jueves el INDEC, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró un incremento del 2,7% en junio respecto al mismo mes del año pasado. Pero el dato que más celebran en los despachos oficiales es el desempeño mensual: tras el traspié de mayo, la actividad subió un 0,8% en la medición desestacionalizada.

Con estos números, el acumulado del año arroja una suba del 1,9%, consolidando una tendencia positiva que, aunque moderada, muestra al indicador de tendencia-ciclo con un avance del 0,2% mensual.

El mapa sectorial: ganadores y perdedores

El informe técnico destaca que la recuperación fue de base amplia: 12 de los 15 sectores de actividad que integran el indicador operaron en terreno positivo.

Minería y Energía: la “estrella” del informe volvió a ser la Explotación de minas y canteras, que trepó un 15,6% interanual. Fue el sector con mayor incidencia positiva en el índice general, aportando por sí solo 0,61 puntos porcentuales al crecimiento del mes. Pesca: aunque es un sector de menor peso relativo, registró un salto extraordinario del 247,6%, producto de una base de comparación favorable y un fuerte dinamismo estacional. Campo: la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura mantuvo su senda de recuperación con un alza del 4,6% i.a., consolidándose como el segundo motor de crecimiento con una incidencia de 0,47 p.p. Comercio e Industria: ambos sectores clave para el empleo también mostraron números verdes. La Industria manufacturera creció 1,9%, mientras que el Comercio (mayorista y minorista) avanzó un 0,8%.

En la vereda de enfrente, el ajuste del gasto público y la caída en el consumo de servicios básicos marcaron la nota negativa. La Administración pública y defensa registró una caída del 1,5% i.a., siendo el sector de mayor incidencia negativa. Le siguieron Electricidad, gas y agua (-0,4%) y Enseñanza (-0,1%).

El dato de junio llega después de un mayo que había dejado dudas en el mercado tras una contracción del 0,6 %. La capacidad de la economía de rebotar un 0,8% mensual sugiere que el piso de la actividad quedó atrás, traccionado principalmente por los sectores exportadores y extractivos.

Sin embargo, el crecimiento acumulado del 1,9% en lo que va de 2026 muestra que la velocidad de crucero es todavía dispar. Mientras la minería y el sector agropecuario vuelan, los sectores vinculados al sector público y los servicios regulados sienten el impacto de la readecuación de tarifas y el ajuste fiscal.

Desde el Palacio de Hacienda, el ministro de Economía, Luis Caputo, mostró optimismo por el dato anunciado por el INDEC: “12 de los 15 sectores de actividad en los que se desagrega el EMAE tuvieron crecimiento interanual” .

El presidente Javier Milei no tardó en hacerse eco del mensaje de su ministro en redes sociales y destacó que “este dato le va a caer muy mal a todos los periodistas corruptos ensobrados y a chantas con credencial en economía. 13 de 16 sectores crecen, sabiendo que es objetivo de política económica que caiga la actividad del Estado”.

Desde la consultora LCG señalaron que “el crecimiento sigue mostrando la dinámica serrucho observada desde comienzos de año, sumando ya tres meses con suba y tres con baja. En total acumula una caída de 1% contra diciembre. El arrastre estadístico para lo que queda del año es 1,2%”.

Asimismo, apuntaron que todavía no detectaron un “motor” que opere como punta de lanza para impulsar la economía en el corto plazo. “La inversión lleva 4 trimestres de caída y posiblemente esté entrando en una nueva fase de wait and see típica de un período electoral, por lo que poco podrá aportar”, argumentaron.